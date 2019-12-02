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Rolls-Royce Falcon Wraith üstünde süsleme sanata döndü

Rolls-Royce mühendis ve zaanatkarlarından oluşan özel bir ekip yaklaşık 250 bin ilmekten oluşan Peregrine Şahini'ne hayat verirken, bu yırtıcı kuş Rolls-Royce Wraith'in tavan döşemesinde kendine yer buldu.

Rolls-Royce Falcon Wraith üstünde süsleme sanata döndü

Rolls-Royce mühendis ve zaanatkarlarından oluşan özel bir ekip yaklaşık 250 bin ilmekten oluşan Peregrine Şahini'ne hayat verirken, bu yırtıcı kuş Rolls-Royce Wraith'in tavan döşemesinde kendine yer buldu.

02 Aralık 2019 Pazartesi 11:16
Rolls-Royce Falcon Wraith üstünde süsleme sanata döndü

Rolls-Royce Falcon Wraith üstünde süsleme sanata döndü

Dünyanın en hızlı uçabilen kuşu olan Peregrine şahini, Rolls-Royce Bespoke tasarımcılarına ilham oldu. Bu yırtıcı ve güçlü kuştan esinlenilerek yapılan özel nakış tasarımı, Rolls-Royce Wraith'in tavanını süslüyor.


Rolls-Royce mühendis ve zaanatkarlarından oluşan özel bir ekip yaklaşık 250 bin ilmekten oluşan Peregrine Şahini'ne hayat verirken, bu yırtıcı kuş Rolls-Royce Wraith'in tavan döşemesinde kendine yer buldu.

Gökyüzünde kanatlarını açmış şekilde konumlandırılan motif, Rolls-Royce Wraith modelinin odak noktalarına ustalıkla eklendi. Otomobil iç kısımda bulunan bu motif, arka yolcu koltukları arasında süsleme olarak da kullanılıyor. Ayrıca, otomobilin piyano kaplama yüzeyleri üzerine boyanmış olan şahin kanadı motifi, Charles Blue deri rengini ön plana çıkarıyor.

Şahini büyük bir özveriyle işledik

Müşterilerin isteklerini yorumlama ve onları nakışa çevirme konusunda yeteneğini kanıtlayan Rolls-Royce Motorlu Araçlar Bespoke Nakış Uzmanı Josh Liles, Rolls-Royce deri tasarım bölümünde çıraklık yapmadan önce, makine mühendisliği ve 3B tasarım ve mimarlık eğitimi almış bir tasarımcı. Marque bölümünde dokuz yıl geçirdikten sonra, Marque'in tüm nakışlarının sorumluluğunu üstlenen Josh Liles, yetenekli bir zanaatkârlar ekibine liderlik ediyor.

Liles; "Tasarım, Peregrine Şahini'nin kaslarını, hareketini, tüylerinin gölgesini saatlerce gözlemleyerek anlamamız gerekiyordu. Kuşun asil ve yırtıcı duruşunu uygulamak istedik. Nakışın çoklu ilmekleri, dikişin yönü, uzunluğu ve aralıkları, tasarımın son hali üzerinde büyük bir etkiye sahip oldu. Şahinin gagasını kasıtlı olarak şekillendirdik ve saldırgan teması yaratmak için gözlerini büyük yaptık "dedi.

Liles sözlerini şöyle sürdürdü: "Şahini büyük bir özveriyle nakışa işledik. Teknik olarak, bu dikiş yoğunluğunu deri üzerine işlemek gerçekten zordur. Nakış, deri üzerinde pürüz yaratıyor; bu da doğal olarak Rolls-Royce'da kabul edilemeyen duruma neden oluyor" dedi.
 

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