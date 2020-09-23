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Salih Yolaç, Aston Martin ile Le Mans'da kazanan ilk Türk pilot

Motor sporlarının maratonu olarak kabul edilen, yarışların 24 saat kesintisiz sürdüğü, hız kadar dayanıklılık ve verimliliğin de sınandığı ‘Le Mans 24 Saat Yarışı’nda Aston Martin ile mücadele eden takımlar çifte zafere imza attı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 08:37
Salih Yolaç, Aston Martin ile Le Mans'da kazanan ilk Türk pilot

Salih Yolaç, Aston Martin ile GTE araçlar ile Le Mans'da kazanan ilk Türk pilot oldu

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda 90 numaralı TF Sport'ta mücadele eden ve gece liderliğe yükselen Türk yarış pilotu Salih Yoluç ve takım arkadaşları, kalan bölümde yerlerini koruyarak amatör sınıfta Aston Martin araçları ile yarışı kazandılar. Alınan zaferle birlikte Salih Yoluç, Le Mans'da kazanan ilk Türk pilot olmayı başardı. Diğer yandan GTE Pro'da da benzer şekilde uzun zamandır lider durumunda bulunan 97 numaralı Aston Martin AMR ekibi kazanan isim olmayı başardı.

88. kez gerçekleştirilen 2020 Le Mans 24 Saat yarışı, cumartesi günü 15.30’da başladı ve pazar günü saat 15.30 itibariyle sona erdi. 8 aracın mücadele ettiği GTE Pro sınıfında galibiyet mücadelesi 51 numaralı AF Corse ile 97 numaralı Aston Martin ekibi arasında yaşandı. Gece sınıfında liderliğe yükselen 97 numaralı Aston Martin, diğer bölümlerde rahat bir şekilde yerini korudu ve 1 dakika 33 saniyelik farkla yarışı kazandı. Aston Martin böylece 2017'den sonra ilk zaferini kazanmış ve 95 numaralı ekip ile çifte podyum yapmış oldu.

Salih Yoluç Le Mans'da kazanan ilk Türk pilot olmayı başardı

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda GTE Pro'da uzun zamandır lider durumunda bulunan 97 numaralı Aston Martin AMR ekibi kazanan isim olmayı başardı. Ayrıca 90 numaralı TF Sport'ta yarışan ve gece liderliğe yükselen Türk yarış pilotu Salih Yoluç ve takım arkadaşları, kalan bölümde yerlerini koruyarak amatör sınıfta yine Aston Martin GTE araçları ile yarışı kazandılar. Alınan zaferle birlikte Salih Yoluç, Le Mans'da kazanan ilk Türk pilot olmayı başardı. GTE Pro sınıfında 97 Aston Martin, GTE Am sınıfında 90 TF Sport Aston Martin liderlikleri devam ediyor.

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Le MansTürk PilotSalih Yolaç
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