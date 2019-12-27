SEAT'ın SUV'lara giden yolu

SEAT’ın SUV modellerinin ortaya çıkış hikayeleri çok daha eskilere dayanıyor. SEAT 30 yılı aşkın bir süredir, çeşitli konsept otomobiller ile SUV’larin gelişimine zemin hazırladı. Bu konseptlerin tümü SEAT Ateca, Arona ve Tarraco'nun DNA'sını şekillendirdi. İşte SEAT’ın SUV üretimine giden yolu…

SEAT Marbella Playa

1991'de Nirvana, “Smells like teen spirit” hitini çıkardı, aynı yıl, SEAT Frankfurt Otomobil Fuarı'nda Marbella Playa Concept'i sundu. Konsept, pikap şeklinde cesur bir tasarım örneğiydi, insanların işten arta kalan zamanlarının tadını doğada çıkarması için ideal bir araçtı. Marbella'ya kıyasla aracın zeminden yüksekliği daha fazlaydı ve farklı bir ön ızgaraya sahipti, 40 hp motoru vardı ve 4x4 tarzındaydı.

Salsa Emoción

2000 yılında, Avustralyalı yüzücü Ian Thorpe, Sidney Olimpiyat Oyunları'nda beş madalya kazandığında, SEAT, Teknik Merkezinin 25. yılını kutlamak için bir konsept otomobil hazırlamaktaydı. Modelin zeminden yüksekliği daha da fazlaydı. Off-road modundayken 310 mm olan yükseklik, geleceğin SUV mimarisine giden yola dair önemli bir gösterge niteliği taşıyordu. İlk kez, daha sonra IBXte daha da geliştirilip SEAT Arona'dakilere dönüşecek olan çekme hatlarına sahipti.

Tanıtımı Paris Otomobil Fuarı'nda yapılan 250 hp motoru, her türlü arazi şartının üstesinden gelmesini sağladı. Aslında, günümüzün crossover araçların çok yönlülüğü, “Multi Driving Concept” adlı bir sistemde üç sürüş moduna (Off Road, Sport ve Street) sahip Salsa Emoción'da halihazırda vardı.

Tribu

Steve Jobs’un ilk iPhone’un (2007) tanıtımını yaptığı yılda (2007), SEAT, Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk kez tüm SUV özelliklerini bir arada bulunduran paketle donatılan Tribu'yu sergiledi: off-road tarzı, geniş zemin yüksekliği ve kompakt bir siluet. Salsa Emoción'un izini takip eden Tribu, üç sürüş moduna (Urban, Sport ve Freerun) sahipti ve şehir içi özellikleri 4x4 modellerin atikliği ile bir araya getirmeye başladı. Ateca'da artık kareye daha fazla benzeyen çamurluk kemerleri görülüyor ve arka lambaların iç içe geçmiş üçgen şeklindeki grafikleri ise, SEAT Tarraco'ya ilham verdi.

IBX

2011 yılının başlarında, bugün 1 milyardan fazla kullanıcısı olan Instagram adında az bilinen bir fotoğrafçılık uygulaması çıktı. Aynı yıl SEAT, IBX'in tanıtımını Cenevre'de yaptı. IBX, Tribu'da bulunan sportif arazi aracı mimarisine devamlılık kazandıran bir otomobildi ve bunu daha fazla yontulmuş çizgilerle yapıyordu. Yüksek ön kısım, kompakt yolcu bölmesi, gergin yüzeyler ve iddialı görünen farlar, günümüzde Ateca ve Arona'da görülebilen özelliklerinden birkaçı. Dahası, IBX, bir elektrikli hibrit motor ve tamamen LED aydınlatma da dahil olmak üzere son teknoloji ile donatılmıştı.

20v20

Tüm dünyadaki sinemalar “Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor”un ilk gösterimini gerçekleştirirken, SEAT, ilk seri modeli Ateca'yı piyasaya sürmeden önce en yeni sportif arazi aracı konsept otomobilinin tanıtımını yapıyordu. İlk olarak Cenevre'de sergilenen 20v20, farklı bir sportif arazi aracı karakterine sahip sportif bir coupe tasarımına sahipti, ancak en önemli özelliği, bugünün otomobilleri için vazgeçilmez olan bağlanabilirlikti. Merkezinde, bir mobil navigasyon sistemi ve otomobilin iklim kontrolünü etkinleştirmek için kullanılan bir uzaktan kumanda içeren, bozuk para şeklindeki bir dokunmatik cihaz olan Personal Drive vardı.

Altea Freetrack ve Leon Cross Sport

Bu iki model sportif arazi araçlarının gelişimine zemin hazırlayan diğer iki konseptti. 2007 Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk defa görücüye çıkan Altea Freetrack, Multi Drive konseptinin doruk noktasıydı. Öte yandan, 2015 yılında Frankfurt'ta tanıtılan Leon Cross Sport, kompakt bir spor otomobilin performansını dört tekerden çekişli bir otomobilin çok yönlülüğü ile birleştirdi.

SEAT, SUV sınıfındaki ilk temsilcisi olan ATECA’yı 2016 yılında piyasaya sundu. SEAT Ateca,kullanıcılarına vaadettiği dinamik sürüş keyfi, güvenlik ve konfor özellikleri ve yenilikçi yardımcı sistemleriyle sınıfının iddialı modelleri arasında yer alıyor. Ardından SEAT, Avrupa’nın en çok büyüyen segmentlerinden biri olan kompakt crossover segmentine SEAT Arona ile iddialı bir giriş yaptı. Arona, şehir içi kullanıma yönelik avantaj sağlayan kompakt boyutların ve sürücünün şehir dışında ihtiyacı olan her yere gidebilmesini mümkün kılan SUV özelliklerini birarada bulunduruyor. Markanın piyasaya sunduğu son SUV ise Tarraco oldu. Tarraco, tasarım ve fonksiyonellik, sportiflik ve konfor, teknoloji ve kalite gibi SEAT yelpazesindeki her aracın kilit özelliklerini harmanlıyor.