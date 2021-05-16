SEAT’ın Martorell fabrikasında akıllı mobil robotlar iş başında

SEAT’ın İspanya’da bulunan Martorell fabrikasında çalışanların işlerini kolaylaştırmak için tasarlanan EffiBOT adlı akıllı robotlar çalışmaya başladı. Çalışanları otonom şekilde takip edebilen bu robotlar 250 kiloya kadar taşıma ve 500 kiloya kadar çekme kapasitesi ile otomobil montajında ihtiyaç duyulan tüm malzemeleri taşıyabiliyor.

SEAT Martorell fabrikasını, giderek daha akıllı, daha dijital hale getirmek için dijital araçların ve çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanması üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket, bu amacın bir parçası olarak EffiBOT olarak adlandırılan akıllı robotları kullanmaya başladı.

Parçaların taşınması gibi işlerde çalışanlara yardımcı olması için kullanılan bu iki akıllı robot 250 kiloya kadar taşıma 500 kiloya kadar çekme kapasitesine sahip. Bu robotlar 360 derecelik değerleri işleyerek, fabrikada dolaşırken yollarına çıkan herhangi bir kişi veya nesneyi tanıyabiliyor. Çalışanlar üzerlerinde herhangi bir cihaz bulundurmalarına gerek kalmadan EffiBOT’un ekranına dokunarak robotların kendilerini takip etmesini sağlıyor. Bu sayede otomobil montajı için ihtiyaç duyulan her türlü malzemeyi robotlara taşıtabiliyorlar.

EffiBOT, SEAT’ın işbirliği yaptığı Fransız Effidence şirketi tarafından geliştirildi. Üretim süreçlerine uyum sağlamayı ve şirketin farklı alanları arasındaki kaynakları ve iletişimi daha verimli yönetmeyi amaçlayan EffiBOT’lar olarak adlandırılan bu robotları İspanya'da kullanan ilk otomobil üreticisi oldu.

Montaj alanında 20 robot çalışıyor

Martorell’de EffiBOT'lara ek olarak farklı montaj alanlarında işçilere yardımcı olan yaklaşık 20 robot bulunuyor.

Şirket, son yıllarda tüm üretim döngüsü boyunca, EffiBOT'lar, ortak çalışmaya dayalı robotlar, iç ve dış alanlardaki AGV'ler ve lojistik taşımacılık için insansız hava araçlarının yanı sıra yapay zeka, büyük veri ve blok zinciri teknolojisi gibi teknolojik yenilikleri hayata geçirdi. Bununla birlikte, şirket yeni Endüstri 4.0 projelerinin oluşturulması için farklı alanlardaki çalışanlardan oluşan bir inovasyon ekibine de sahip.

Şirketin Üretim ve Lojistik Başkan Yardımcısı Herbert Steiner: “Otonom mobil robotlar, otomotiv sektöründe yenilik konusunda ön planda yer almamızı sağlıyor. Ayrıca, çalışanların işlerini kolaylaştırmak için robotların onlarla nasıl ortak çalışmaya dayalı iş yapabileceğinin açık bir örneğini gözler önüne seriyor. Onların bir araya gelmesi Endüstri 4.0'ı sürdürmeye ve bizi daha verimli, esnek, çevik ve rekabetçi hale getirmeye katkı sağlıyor" dedi.