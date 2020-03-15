SEAT’tan daha güvenli sürüş için yapay zeka teknolojisi



SEAT, otomobillerde daha güvenli yolculuklar için yenilikçi çözümler ürtemeye davam ediyor. Xplora projesi ile sürücünün dikkatini dağıtan unsurlara karşı sürücüyü uyaran yapay zeka teknolojisi üzerinde çalışıyor. Proje kapsamında marka ayrıca sürücüleri gün ışığının etkilerinden korumak için otomatik olarak kararan cam geliştiriyor.



SEAT, Xplora projesi ile sürücülerin dikkatini yola verip vermediklerini tespit eden bir algoritmageliştiriyor. Proje kapsamında marka ayrıca, sürücülerin kendilerini rahatsız edebilecek gün ışığından etkilenmemesi için sadece bir düğmeye dokunarak camların kararmasını sağlayan bir teknoloji geliştiriyor. İşte SEAT'ın, yürüttüğü Xplora projesi ile üzerinde çalıştığı yenilikçi çözümlerden ikisi;

Kazaların yüzde 36’sı dikkat dağınıklığı yüzünden

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bir rapora göre, sürücülerin üç saniyelik bir süreyle dikkatinin dağılması ve yorgunluk, bir çarpışmayla sonuçlanan kazaların yüzde 36'sının meydana gelmesine neden oluyor. SEAT’ın üzerinde çalıştığı algoritma sürücünün eylemlerini analiz ederek dikkatin dağıldığı veya direksiyon başında uyuklama durumlarında sürücüyü uyarıyor. Ayrıca cep telefonu kullanımını ve emniyet kemerinin takılı olup olmadığını tespit ediyor. SEAT, bu sürücü izleme sistemini otomobillerine uyarlamak amacıyla Eyesight Technologies girişimi ile ortak çalışmalar yürütmeye başladı.Sistem, yayaları tespit etme gibi diğer teknolojik özelliklerle bir arada kullanıldığında daha fazla avantaj sağlayacak. Yazılım sürücünün yayaları görüp görmediğini çözümleyebilecek, sürücünün yayaları görmediğini tespit ettiğinde de bir uyarı gönderecek.

Tek bir dokunuşla kararan camlar



Sürüş esnasında bazı durumlarda, camlardan içeri süzülen güneş ışığı görüşümüzü engelliyor. SEAT’ın Gauzy şirketiyle birlikte üzerinde çalıştığı yeni aktif cam teknolojisi, kullanıcıların ön camın, yan camların veya tavan camını istedikleri anda ve şekilde tek tuşla karartmasını veya aydınlatmasını sağlıyor.