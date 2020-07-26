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SEAT’tan güvenli tatil yolcuğu için ipuçları

SEAT, yaz tatiline çıkmadan önce sürücülere doğru bagaj düzeni, çocuklarla seyahat, araç kullanırken kıyafet seçimi gibi konularda önemli tavsiyeler veriyor.

26 Temmuz 2020 Pazar 11:14
SEAT’tan güvenli tatil yolcuğu için ipuçları

SEAT’tan güvenli tatil yolcuğu için ipuçları

Yazın gelişiyle birlikte tatil planları yapılmaya başlandı. Son dakika hazırlıkları, bavul toplama, çocuklar... Bazen yılın en rahatlatıcı zamanına hazırlanmak, biraz stres yaşamak anlamına geliyor. Bu nedenle, SEAT tatil yolunda sürücülerin işini kolaylaştıracak ipuçları sunuyor.

Doğru Bagaj dizilimi

Yola çıkmadan önce, bagajı doğru şekilde yüklemek çok önemlidir. Bunun için Marie Kondo yöntemi, kafanızı rahat tutmak adına iyi bir organizasyon sistemidir. Listeler yapmak, valizlerin içeriğini sınıflandırmak ve arabanın içindeki alandan yararlanmak, harika bir tatile hazırlanmak için faydalanabileceğiniz ipuçlarından sadece birkaçı.

Çocuklarla seyahat

Çocuklarla seyahat etmek her zaman daha eğlencelidir (ve yorucudur), bu yüzden güvenlik açısından endişelenecek bir şey olmadığından emin olmak önemli. Çocuk koltuğunu ve emniyet kemerini doğru bir şekilde takmaktan çocukların nereye oturtulacağına kadar her şey, güvenli ve keyifli bir ortam yaratmak söz konusu olduğunda önem taşıyor.

Klimaya dikkat

Yaz sıcağında klimanın otomobilinizi yüksek sıcaklıklardan kaçabileceğiniz bir sığınağa dönüştürdüğü muhakkak. Ancak bu serin hava ihtiyacı, genellikle klimayı ayarlarken hatalara yol açıyor. Klimayı çalıştırmadan önce aracı havalandırmamak, havalandırma ızgaralarını yanlış yöne çevirmek veya bakımı ihmal etmek en yaygın hatalardan bir kaçı.

Sürücü için en iyi yakıt

Araç sürmek 1.000 ile 1.300 kilokalori arasında bir enerji tüketimine neden oluyor. Otomobilin düzgün çalışması için yeterli yakıta ihtiyacı olduğu gibi sürücünün de uykulu, yorgun veya mide sıkıntısı olmadan yolculuğu tamamlaması için uygun şekilde beslenmesi ve su tüketmesi gerekiyor.

Kıyafetler ve oturma pozisyonu
Seyahati rahatlatıcı ve keyifli bir deneyim haline getirmek için kaçınılması gereken bazı alışkanlıklar bulunuyor. Bu kapsamda parmak arası terlik ve mayo ile araç kullanmaktan, otomobile çok fazla yolcu almaktan veya dirseği yan camdan dışarı çıkarmaktan kaçınmak gerekiyor.

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