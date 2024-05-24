Seger Automechanika İstanbul’da e-mobilite projelerini öne çıkardı

Korna ve AVAS üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer alan, 70 ülkeye ihracat yaparak üretim ve tedarik gücünü gösteren yüzde yüz yerli sermayeli Seger, TÜYAP'da gerçekleştirilen Automechanika İstanbul'da ürünlerini sergiledi. Seger, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tasarım Merkezi olarak e-mobilite alanında teknolojik ürünler geliştirme ve üretme vizyonuyla öne çıkardığı yeni ürünlerini ve hedeflerini, Türkiye'nin milli otomobili TOGG için seri üretime geçtiği AVAS’ı (Akustik Araç İkaz Sistemi), korna, ampul ve akü grubunu tanıttığı standında otomotiv dünyasından misafirleri de ağırladı.

Otomotiv satış sonrası endüstrisi için dünyanın lider ticaret fuarı markası Automechanika'nın Türkiye'deki tek etkinliği olan Automechanika İstanbul, 23-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 70’in üzerinde ülkeye ihracat yapan Seger, yeni yönetim ekibiyle Automechanika Tüyap Fuarı’ndaki 2 nolu salon B140 numaralı standında sektör profesyonelleri ile bir araya geldi ve yeni vizyonuyla elektrikli otomobiller için tasarlayıp ürettiği AVAS’ı, ampul grubunu, akülerini ve kornalarını tanıttı.

Seger Ticari Genel Müdürü Mine Tuna: “Bu yıl fuarda e-mobilite ekseninde dönüşen bir Seger var”

Automechanika İstanbul fuarının önemli bir iş geliştirme platformu olduğunu ve 2013’ten itibaren düzenli olarak katıldıklarını belirten Seger Ticari Genel Müdürü Mine Tuna, “Yoğun katılımcılıyla gerçekleşen fuar, otomotiv yan sanayi endüstrisinin ulusal ve global ölçekteki oyuncuları ile bir araya gelinmesi açısından büyük fayda sağlıyor. Hem Türkiye’den hem de farklı ülkelerden birçok katılımcı ile görüşmeler gerçekleştirme fırsatı buluyor, yeni siparişler alıyoruz. Ayrıca otomotiv sektörünün dijitalleşme, bağlantılı ve otonom araçlar, akıllı araçlar, nesnelerin interneti (IoT), akıllı yollar, akıllı ulaşım sistemleri, güvenli sürüş, yaya güvenliği, alternatif yakıtlı araçlar, micromobilite, otomotiv sektöründe satın alma ve birleşme (M&A) trendleri, tüketilen elektrik enerjisini yenilenebilir enerji kaynakları ile üretme çalışmaları ve karbon nötr olma hedefleri ile sürdürülebilirlik gibi alanlarda bir dönüşüm içinde olduğunu gözlemliyoruz. Biz de Seger olarak değişen ve dönüşen bu dünyaya uyum sağlamak için e-mobilite ekseninde bazı kararlar aldık ve bunları uygulamak için misyon, vizyon ve değerlerimizde revizyona gittik. Bu durum elbette üretimimize ve ürünlerimize de yansıdı. Böylece bu yılki fuarda tedarikçilerimizin karşına daha farklı bir Seger olarak çıkıyoruz.” dedi.

Seger Teknik Genel Müdürü Tolga Kumral: “Tasarım Merkezi’nde çalışılan projelerimizin %80’ini e-mobilite alanına yönlendirdik”

E-mobilite cihazlarının dünya pazarındaki payı her geçen yıl büyük bir artış gösteriyor. Her ne kadar Türkiye Avrupa’nın gerisinde kalsa da dünya çapında satılan araçların yaklaşık olarak %8 ila %10’luk bölümünün artık elektrikli araçlardan oluştuğunu söyleyen Seger Teknik Genel Müdürü Tolga Kumral, “Türkiye’de elektrikli araç kullanımı Avrupa’nın çok gerisinde. Yakıt türünde elektrik Türkiye’de son sırada iken Avrupa’da 3. Sırada tercih ediliyor. Seger olarak 2017’den bu yana ana gündem konusu haline getirdiğimiz e-mobiliteyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tasarım Merkezi olarak taçlandırdık ve Tasarım Merkezi bünyesinde çalışılan projelerin %80’ini bu alana yönlendirdik. E-mobilite sektöründe teknolojik ürün geliştiren ve üreten bir firma vizyonuna sahip yerli üretici olarak yapılan strateji toplantılarında e-mobilite üzerine Ar-Ge projeleri geliştirme hedefleri koyduk. Birçok yeni proje geliştiriyoruz. Bu çalışmaların ilk meyvesini Automechanika fuarı katılımcılarının da göreceği, kendi bünyemizde geliştirip seri üretime taşıdığımız, Türkiye’nin milli otomobili TOGG’da da kullanılan AVAS (Akustik Araç İkaz Sistemi) sistemi ile aldık. Tamamlanan projelerimiz olduğu gibi, tamamlanma aşamasında olan birçok projemizin de müjdesini yakında sizlerle paylaşacağız.” açıklamasında bulundu.