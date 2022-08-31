Servis araçları lastik bakımını ihmal etmemeli

Yol ve sürüş güvenliği için servislerin okullar başlamadan önce mutlaka lastik bakımını yaptırması gerektiğini hatırlatan Continental, gün içerisinde uzun süre trafikte oldukları ve fazlaca dur kalk yaptıkları için servis şoförlerine özellikle lastik hava basıncını sık sık kontrol etmelerini tavsiye ediyor.

Okulların başlamasıyla birlikte servis araçları da trafiğe çıkıyor. Trafik güvenliği için lastik seçimi olduğu kadar bakımının da önemine dikkat çeken Continental, servis araçları için kritik öneme sahip tavsiyelerde bulundu.

Lastik kontrolünde dikkat edilmesi gerekenler:

Tüm araçlarda olduğu gibi servis araçlarında da lastik hava basıncının düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Servis araçları gün içinde sürekli yol kat ettiği için hava basıncı kontrolünün daha sık yapılması gerekiyor.

Diş derinliği: Servis araçları gün içinde fazlaca dur kalk yaptıkları için lastiklerdeki aşınma ve yıpranma standart binek araçlara göre daha fazla oluyor. Servis araçlarının diş derinliğinin ayda bir kontrol edilmesi öneriliyor.

Bozuk yollar nedeniyle servis araçlarının ön düzen ayarı kolay ve hızlı biçimde bozulabiliyor. Usta şoförlerin bile kolay kolay anlayamayacağı dingil genişlik ayarındaki sorunların tespiti için tam donanımlı bayilerin kontrol etmesi öneriliyor.

Servis araçlarında lastiklerin yerleri sık sık değiştirilebiliyor. Lastiklerin yeri her değiştirildiğinde güvenlik için balans ayarının kontrol edilmesi gerekiyor. Balans ayarı hem yolcuların rahat seyahat etmesine yardımcı oluyor hem de lastiklerin erken aşınmasının da önüne geçiyor.

Özellikle yük ve yolcu taşıyan araçlarda lastiklerin üzerine binen yüksek basınç ve araçların yolcu indirme sırasında kaldırıma fazla yanaşmaları nedeniyle subaplarda aşınma meydana geliyor. Lastik kontrolü sırasında subapların da incelenmesi büyük önem taşıyor.

Yaz lastiklerinin yere temas eden yüzeyi +7 dereceden itibaren sertleşir. Bu nedenle ıslak ve soğuk yolda yeterli kavrama sağlamıyor. Kış lastikleri ise yapılarındaki doğal karışımlar sayesinde düşük ısılarda daha yüksek randıman veriyor. Kış lastiklerinin üstün tutunma ve kavrama özellikleri, sadece karda veya buzda değil, ısının +7 dereceye düştüğü tüm hava ve yol şartlarında gerekli. Kış lastiklerini seçerken de orijinal ebatlara uyulması tavsiye ediliyor.

Continental Hakkında

Continental yolcu ve ürünlerin sürdürülebilir ve birbiriyle bağlantılı hareketliliğini sağlayan ileri teknolojiler ve hizmetler geliştirmektedir. 1871 yılında kurulan teknoloji şirketi; araçlar, makineler, trafik ve ulaşım için güvenli, verimli, akıllı ve uygun maliyetli çözümler sunmaktadır. 2021 yılında 44,5 milyar euro satış rakamına ulaşan Continental, halen 58 ülkede ve pazarda 190.000’in üzerinde kişiyi istihdam etmektedir. 8 Ekim 2021’de şirket kuruluşunun 150. yılını kutladı.

Lastik Grubu dünya çapında 24 üretim ve geliştirme merkezini bünyesinde barındırmaktadır. Continental, 2021 mali yılında elde ettiği 11,8 milyar euro tutarında geçici satış rakamı ve 57,000’in üzerinde çalışanı ile dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden biridir. Lastik üretiminde teknoloji liderleri arasında yer alan Continental, binek, ticari ve özel araçların yanı sıra çift tekerlekli araçlara dek geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Ar-Ge alanında süregelen yatırımlarıyla Continental mobilitenin daha güvenli, tasarruflu ve çevre dostu hale gelmesine büyük katkı sağlamaktadır. Lastik Grubunun portföyü arasında lastik ticareti ve filo uygulamaları için hizmetler ile dijital yönetim sistemleri yer almaktadır.