Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası Eskişehir'de Başlıyor
Kısa adı ESOK olan Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen FIA Avrupa Ralli Kupası’na dahil Evofone ESOK Rally, 23-25 Nisan tarihlerinde Eskişehir’de düzenleniyor. Aralarında Bulgaristan ve Romanya’dan da ekiplerin yer aldığı toplam 90 araç ve 180 sporcunun kayıt yaptırdığı ralli, 2021 UNESCO Yunus Emre Anma ve Kutlama Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek.
24 Nisan Cumartesi günü 10.00’da Cassaba Modern’de yer alan Servis Park’tan başlayacak olan rallinin ilk günü, 4 özel etabın geçilmesinin ardından 15.40’da yine Servis Park’ta son bulacak. Rallinin ikinci günü ise 25 Nisan Pazar günü 10.00’da başlayarak 6 özel etabın ardından 15.45’den itibaren espark önündeki finiş seremonisi ve ödül töreni ile tamamlanacak.
Evofone ESOK Rally’de pandemi nedeniyle FIA tarafından organizatörlere zorunlu tutulan önlemler kapsamında, yarışmacılara takımlara, medya temsilcileri ve diğer tüm katılımcılardan son 48 saat içerisinde yaptırılmış PCR testi istenecek.