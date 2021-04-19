Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası Eskişehir'de Başlıyor

Kısa adı ESOK olan Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen FIA Avrupa Ralli Kupası’na dahil Evofone ESOK Rally, 23-25 Nisan tarihlerinde Eskişehir’de düzenleniyor. Aralarında Bulgaristan ve Romanya’dan da ekiplerin yer aldığı toplam 90 araç ve 180 sporcunun kayıt yaptırdığı ralli, 2021 UNESCO Yunus Emre Anma ve Kutlama Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek.

FIA Avrupa Ralli Kupası haricinde,, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası‘na da puan verecek olan ralli, toplam uzunluğu 150.74 km. olan 10 özel etaptan oluşuyor., 23 Nisan Cuma 21.30’daönünde gerçekleştirilecek seremonik start ile başlayarak, iki gün boyunca 335,17 km. uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda koşulacak.

24 Nisan Cumartesi günü 10.00’da Cassaba Modern’de yer alan Servis Park’tan başlayacak olan rallinin ilk günü, 4 özel etabın geçilmesinin ardından 15.40’da yine Servis Park’ta son bulacak. Rallinin ikinci günü ise 25 Nisan Pazar günü 10.00’da başlayarak 6 özel etabın ardından 15.45’den itibaren espark önündeki finiş seremonisi ve ödül töreni ile tamamlanacak.

Evofone ESOK Rally’de pandemi nedeniyle FIA tarafından organizatörlere zorunlu tutulan önlemler kapsamında, yarışmacılara takımlara, medya temsilcileri ve diğer tüm katılımcılardan son 48 saat içerisinde yaptırılmış PCR testi istenecek.