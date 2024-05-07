Sıcak havalar elektrikli otomobilleri nasıl etkiliyor?





Elaris Genel Koordinatörü Volkan Demir, yazın elektrikli araçları verimli ve güvenli bir şekilde kullanmak için alınması gereken önlemleri paylaştı.

Yaz mevsimi yaklaştı. Bu yaz da küresel ısınmanın etkisiyle aşırı sıcaklar bekleniyor. Hayatımızı pek çok yönden olumsuz etkileyen sıcak havalar elektrikli otomobillerin performansını da etkiliyor.

“Sıcak havalar çevre dostu elektrikli otomobillerin performansını düşürüyor” diyen Elaris Genel Koordinatörü Volkan Demir, yazın elektrikli araçları verimli bir şekilde kullanmak için alınması gereken önlemleri paylaştı:

Pilin elektronik aksamı bozuluyor

“Sıcak hava elektrikli araçların sürüş menzilini düşürüyor. Amerikan Otomobil Üreticileri Birliği'nin (AAA) 2020 yılında yaptığı bir çalışmaya göre, sıcaklar 35 dereceye ulaştığında elektrikli otomobillerin menzilleri yüzde 17 düşüyor. Ayrıca aşırı sıcaklar pilleri de etkileyerek çalışma sorunlarına neden olabiliyor. Çünkü lityum iyon piller en iyi 20-25 derece sıcaklık aralığında çalışıyor. Sıcaklıklar 45-50 derecenin üzerine çıktığında ise pilin elektronik aksamı daha hızlı bir şekilde bozuluyor ve şarj performansında genel bir düşüş oluyor.

Şarj istasyonu güneş almayan bir yere kurulmalı

Pil aşırı ısınma noktasına yaklaşıldığında akünün şarj hızı düşüyor. Akü, güvenlik nedeniyle pilin soğuması için şarj işlemini durduruyor. Bu nedenle özellikle yaz aylarında araç aküsünün soğutma sistemi büyük önem taşıyor. Bu tür bir sorunla karşılaşmamak için şarj istasyonunun her zaman güneş almayan veya güneşten korunan bir yere kurulması gerekiyor. Biz Elaris olarak, kurulumunu gerçekleştirdiğimiz AC ve DC şarj istasyonlarında bu konuya hassasiyet gösteriyoruz.

Şarj işlemi akşam veya gece saatlerinde yapılmalı

Sıcak havalarda maksimum kapasitede pil şarj etmek de risk teşkil ediyor. Çünkü sıcaklar pilin aşırı ısınmasına neden oluyor. Bu konuda da müşterilerimize, elektrikli otomobillerini akşam veya gece saatlerinde şarj etmelerini öneriyoruz. Böylece, yüksek sıcaklıkların araç performansı üzerindeki etkilerini önlemek ve aynı zamanda şarj cihazının kapasitesinin daha iyi kullanılmasını sağlamak mümkün hale geliyor. Elaris olarak, bu konuda da müşterilerimize önemli bir avantaj sunuyoruz. EATON marka DC şarj cihazlarımızla, şarj istasyonlarında ortalama yüzde 55 olan verimliliği, yüzde 96 seviyelerinde tutarak piyasadaki en yüksek oranlardan birini sunuyoruz. Böylece şarj verimi ve süresini kayda değer oranda azaltıyoruz.

Pil yüzde 80 doluluk oranıyla şarj edilmeli

Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise şarj doluluk oranı oluyor. Yazın elektrikli otomobillerin pilini yüzde 100 yerine yüzde 80 doluluk oranıyla şarj etmek gerekiyor. Çünkü pili tam şarj etmek, daha fazla iç direnç ve ısı oluşmasına neden olarak pilin ömrünü kısaltıyor.

12:00 ile 15:00 saatleri arasında araç kullanılmamalı

Ayrıca mümkün olduğunca günün en sıcak saatlerinde yani 12:00 ile 15:00 saatleri arasında araç kullanmaktan kaçınmak gerekiyor. Çünkü sıcak nedeniyle aşırı ısınan pil, enerji kullanımını önemli ölçüde artırıyor.

Klima kontrollü olarak kullanılmalı

Yazın klima kullanımına da dikkat etmek gerekiyor. Klimayı kontrollü kullanmak gerekiyor, aksi halde aracın menzili düşüyor.” dedi.

ÜÇAY GRUP Hakkında

Mühendisliği, kurum kültürünün merkezinde konumlandırarak, çevreye duyarlı sistemler oluşturmak amacıyla 2000 yılında İstanbul’da kurulan Üçay Grup, bugün bünyesinde; Üçay Mühendislik, Üçay İnşaat, Isomer, Evjet şirketlerini ve EVREKAA Ar-Ge Merkezi’ni barındıran bir grup şirketidir. Üçay Grup; İklimlendirme, enerji, E-Mobilite (Elaris markası ile), elektrik, mekanik ve teknoloji alanında müşterilerine kaliteli ürün ve hizmetler sunmaktadır.