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Suda kızaklama riskine karşı sürücülere uyarı

Kış aylarının kendini yoğun olarak hissettirdiği bu günlerde artan yağışlar yol ve sürüş güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. 

17 Kasım 2022 Perşembe 16:24
Suda kızaklama riskine karşı sürücülere uyarı

Suda kızaklama riskine karşı sürücülere uyarı


Yağmurlu havalarda ıslanan ve kayganlaşan yollarda araçların kavrama özelliğini artırmak için özel olarak tasarlanan kış lastiklerinin kullanımı ise hayati bir rol oynuyor. Kış lastiklerinde bulunan geniş kanalların suyu daha kolay tahliye ederek güvenli fren mesafesi sağladığına dikkat çeken Petlas, sürücülere önemli uyarılarda bulunuyor.

Yoğun yağmurlu mevsim geçişlerinde yolda oluşan su birikintileri sürücüler için suda kızaklama gibi tehlikeli bir durumun ortaya çıkmasına neden oluyor.  Ani ve güçlü yağış nedeniyle yolda biriken yağmur suyu, zemin ile araç lastikleri arasında bir su katmanı oluştururken,  bu durum sürüş riskini de beraberinde getiriyor. Suda kızaklama (aquaplanning) yağış esnasında lastiğin su tahliye kanalları içinde sıkışması ve bu sıkışan suyun basıncının araç ağırlığından fazla olması nedeniyle aracın suda yüzmeye başlaması olarak niteleniyor. Söz konusu tehlikeli durum, hafif ve hızlı olan binek araçlarda daha çok görülüyor. Lastiklerin yol ile temasının önemli derecede azalmasıyla sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Araç kayarak daha büyük sorunlara yol açabiliyor.

“Kış lastikleri yağmurlu havalarda ekstra güvenlik sağlıyor”

Suda kızaklamaya karşı kış lastiklerinin en etkin çözüm olduğunu, yalnızca kar yağdığında değil 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda da kış lastiği kullanılması gerektiğini söyleyen Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran,  “Kış lastikleri sıcaklığın 7 derecenin altına düştüğü değişken hava ve yol koşullarında aracın dengeli ve güvenli hareket etmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Sürücüleri en çok zorlayan ıslak, çamurlu, kaygan, karlı ve buzlu zeminlerde kış lastiklerindeki özel karışımın lastiğin sertleşmesini engelleyerek, suda kızaklamayı önleme, güvenli frenleme ve viraj alma özellikleriyle konforlu sürüş sağlıyor. Kış lastiklerinin yağışlı havalarda yol tutuşu için suyu tahliye eden ekstra kanalları bulunur. Bu nedenle sürücülerin, yağmurlu havalarda araç sürerken kış lastiklerinin kendilerine ekstra güvenlik sağladığının farkında olmaları gerekiyor.” “Yapılacak ilk şey hiçbir şey yapmamaktır”

Suda kızaklama anında sürücülerin nasıl hareket etmesi gerektiğine de değinen Esra Boran “Olur da aracınız suda kızaklamaya başlarsa, yapılacak ilk şey hiçbir şey yapmamaktır. Özellikle panikle fren yapmamaya dikkat edilmelidir. Bu lastiğinizin dönme esnasındaki su tahliyesini tamamen durduracağından aracınız direksiyon hareketine reaksiyon vermez ve yoldan savrulabilir. Ani direksiyon hareketlerinden kaçınarak aracınızı düz bir hat içinde tutup su birikintisinden çıkmayı beklemelisiniz” dedi.

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