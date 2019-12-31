Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca | 2019'da daralma bekliyoruz

2019 yılı, dünya otomotiv sektörü açısından pek iç açıcı bir yıl olmadı. Henüz yıl sonu verileri açıklanmamış olsa da Ekim ve Kasım ayları sonuçlarına bakarak, dünya otomobil üretiminde ve satışlarında yüzde 6 seviyesinde bir daralma olması muhtemel diyebiliriz.

31 Aralık 2019 Salı 11:39
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca | 2019'da daralma bekliyoruz

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca | 2019'da daralma bekliyoruz 


 

Türkiye otomotiv sektörü ise 2019 yılını, hükümetin sağladığı farklı teşviklerin olumlu katkısı ile öngörülenden daha küçük bir daralma ile kapatacak. Hem ÖTV desteği, hem de hurda teşviki sayesinde iç pazar satışlarında bir miktar iyileşme sağlansa da, 2018 yılına göre düşüş ile yılı tamamlayacağız. Üretimde ve ihracatımızda da tablo pek farklı değil; bununla birlikte bu daralmanın, küresel ticaretteki dalgalanmaların bir sonucu olduğunu biliyoruz.Bu nedenle de geleceğe kısa, orta ve uzun vadeli bakmaya gayret ediyor ve sektör temsilcileri olarak stratejilerimizi de bu yönde şekillendiriyoruz. Bu kapsamda, önümüzdeki 2 yıllık süreçte sektörel anlamda radikal bir değişim yaşanmayacağını, mevcut durumun korunacağını öngörüyoruz.

Ülkemizde üretilen araçların yüzde 77’si AB pazarına ihraç ediliyor ve 2020 yılında AB pazarında küçük de olsa bir daralma bekleniyor. Her zaman dile getirdiğimiz gibi otomotiv sektörü gücünü iç pazarından almaktadır. Türkiye pazarının daralması ve ülkemizde üretilen araçların iç pazardaki satışlarının düşmesi, tedarik sanayicilerinin aşması gereken önemli bir sorun. Dolayısıyla, iç pazarın potansiyelinin gerisinde kalmaması için hükümetin sunduğu teşvikler son derece önemli.

İç pazardaki düşüşün etkisini azaltmak isteyen sanayicilerimiz, ihracata yönelmeye devam edecekler. İhracatta artış için daha teknolojik ürünler üretirken, daha rekabetçi olmamız da gerekiyor. Dış pazarlarda daralma yaşanırken iç pazarın da düşmesi, sektörün rekabetçiliğini olumsuz etkiliyor. Türkiye tedarik sanayi ihracat sıralamasında dünyada 23. sırada yer alıyor, ana sanayi ihracatında ise Türkiye 14. sırada geliyor. Yani tedarik sanayi olarak ihracatımızı artırma potansiyeline sahibiz. Tabii ki sadece ihracat ile sürdürülebilir bir büyüme elde etmek de mümkün değil. Dolayısıyla, orta ve uzun dönemde sektörün yeni teknolojilere yönelik olarak kendini geliştirmesi gerekiyor. Yapılan araştırmalara dayanarak, 2025’te dünyada üretilecek araçların en az yarısının hibrit veya tam elektrikli araçlardan, 2030’da ise en az yarısının tam elektrikli olacağını düşündüğümüzde, Türk otomotiv sanayi olarak kat etmemiz gereken çok yolumuz olduğunu biliyoruz. Bu dönemde araçların sürüş açısından otonom hareket edebilme kabiliyetlerinin de artacağını ve otomotiv tedarik sanayi açısından birçok yeni ürüne ihtiyaç olacağını söyleyebiliriz.

Aslında sektör olarak orta ve uzun dönem için eksiklerimizi ve kısa dönemde bu eksiklikleri gidermek için çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Bu yönde birçok firmamızın da çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz. Yeni teknolojilerin geliştirilmesinde tedarik sanayi firmalarının mali gücü çok sınırlı ve bu problemin çözümünde uzun dönemli, düşük faizli kredilerin sektörün önünü açacağını ve teknoloji yatırımları için fırsat yaratacağını düşünüyoruz. Bu konuyu desteklemek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi” kapsamında otomotiv sektörü için ürün listesinin netleştirilmesi ve yatırımcı çağrılarına çıkılması sürecinin bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Türkiye’nin Otomobili’nin lansman töreni sonrasında tüm toplumumuzda görülen birlik ve beraberliğin, duyulan gururun ve toplumun tüm kesimlerince yaşanan mutluluğun örnek olacağına ve 2020’de bu ruh etrafında kenetleneceğimize inanıyoruz.

Otomotiv sektöründeki eylemde, Coşkunöz işçileri işbaşı yaptı (2)
Otomotiv sektöründeki eylemde, Coşkunöz işçileri işbaşı yaptı (2)
Otomobil fabrikalarında iş bırakma, tedarikçileri de etkiledi
Otomobil fabrikalarında iş bırakma, tedarikçileri de etkiledi
TAYSAD, otomotivciler ve lojistikçileri buluşturdu
TAYSAD, otomotivciler ve lojistikçileri buluşturdu
TAYSAD'ın otomotiv ihracatında hedefi 22 milyar dolar
TAYSAD'ın otomotiv ihracatında hedefi 22 milyar dolar
Anahtar Kelimeler:
TAYSADEkonomi HaberleriSon Dakika EkonomiHaberler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Türkiye Ralli Şampiyonası Taslak Takvimi açıklandı
2020 Türkiye Ralli Şampiyonası Taslak Takvimi açıklandı
Fatih Erbakan'dan 'Türkiye'nin Otomobili'ne destek
Fatih Erbakan'dan 'Türkiye'nin Otomobili'ne destek
DAP Yapı’dan Türk ekonomisine yerli destek
DAP Yapı’dan Türk ekonomisine yerli destek
Porsche Club İstanbul 15. yılını kutladı
Porsche Club İstanbul 15. yılını kutladı
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan yerli otomobile destek
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan yerli otomobile destek
Yerli Otomobil Ülkemizi Şahlandıracak
Yerli Otomobil Ülkemizi Şahlandıracak
Yerli Otomobil İle Bu Gurur Senin Türkiye
Yerli Otomobil İle Bu Gurur Senin Türkiye
Türkiye’nin Otomobili sahneye çıktı‘Yeni Lige’ yolculuk başladı
Türkiye’nin Otomobili sahneye çıktı‘Yeni Lige’ yolculuk başladı
Yerli otomobil | Otomotiv sektörünün dinamosu olacak
Yerli otomobil | Otomotiv sektörünün dinamosu olacak
SEAT'ın SUV'lara giden yolu
SEAT'ın SUV'lara giden yolu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim