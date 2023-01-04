Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
sisli
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Togg, CES’te duyuları harekete geçiren mobilite deneyimi yaşatacak

Togg’un “Dijital Mobilite Bahçesi” adını verdiği alan, ziyaretçilere sürdürülebilir ve bağlantılı bir mobilite geleceğini deneyimletecek.

04 Ocak 2023 Çarşamba 11:25
Togg, CES’te duyuları harekete geçiren mobilite deneyimi yaşatacak


Togg, CES’te duyuları harekete geçiren mobilite deneyimi yaşatacak

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023’e kullanıcıların görme, koklama, işitme ve dokunma duyularına hitap eden benzersiz bir teknoloji deneyim alanıyla katılacak. Togg’un “Dijital Mobilite Bahçesi” adını verdiği alan, ziyaretçilere sürdürülebilir ve bağlantılı bir mobilite geleceğini deneyimletecek.

Togg, ABD’nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES’e, “Kullanıcıların Mobilite Deneyimini Yeniden Tanımlamak” başlığıyla, hem dijital, hem doğayla iç içe olan bir deneyim alanıyla katılacak. Geçen yıl dünya marka lansmanını gerçekleştirdiği CES’te, bu yıl, kullanıcıların görme, koklama, işitme ve dokunma duyularına hitap eden bir deneyim alanı tasarlayan Togg, “Dijital Mobilite Bahçesi” adını verdiği 910 metrekarelik alanda sürdürülebilir ve bağlantılı bir mobilite geleceği deneyimini ziyaretçilerle buluşturacak.

Togg’un dualite dünyasındaki insan ve teknoloji, sanat ve bilim, akıl ve kalp, birlik ve çokluk gibi kavramların buluştuğu “Dijital Mobilite Bahçesi”, mobilitenin yarından sonrasını dijital sanatla anlatıyor.

Anahtar Kelimeler:
TOGGCES
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TürkTraktör 600 Bininci Motorunu Üretti
TürkTraktör 600 Bininci Motorunu Üretti
Kış lastiği hakkında doğru bilinen yanlışlar
Kış lastiği hakkında doğru bilinen yanlışlar
İtalya’dan Otokar’a 148 adet otobüs siparişi
İtalya’dan Otokar’a 148 adet otobüs siparişi
Yeni Opel Astra Elektrikleniyor!
Yeni Opel Astra Elektrikleniyor!
Kış aylarında yakıt tasarrufu için lastik bakımını unutmayın
Kış aylarında yakıt tasarrufu için lastik bakımını unutmayın
2. El oto pazarında yıllık 6.2 milyon beklentisi
2. El oto pazarında yıllık 6.2 milyon beklentisi
Otokar’dan Gürcistan’a 30 adet otobüs ihracatı
Otokar’dan Gürcistan’a 30 adet otobüs ihracatı
Paletli Ekskavatör Bakımı Nasıl Yapılır?
Paletli Ekskavatör Bakımı Nasıl Yapılır?
Tonlarına Göre Çekici Çeşitleri
Tonlarına Göre Çekici Çeşitleri
Suda kızaklama riskine karşı sürücülere uyarı
Suda kızaklama riskine karşı sürücülere uyarı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim