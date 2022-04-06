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Togg, Gemlik’te kendi pistine çıktı

Togg, test pistinde usta pilotların elinde ilk sürüşüne çıktı. Togg, testleri için Gemlik Tesisi’nde inşa edilen 1.6 kilometrelik test pistini kullandı

06 Nisan 2022 Çarşamba 11:41
Togg, Gemlik’te kendi pistine çıktı

Togg, Gemlik’te kendi pistine çıktı

Togg’un ‘Yeniliğe Yolculuk’ hedefinin çekirdeği olan Gemlik Tesisi’nde inşa edilen 1.6 kilometrelik test pisti tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Togg Yönetim Kurulu üyeleri pistteki ilk deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

Togg’un, 18 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Gemlik Tesisleri’ndeki inşaat çalışmalarında hızla sona yaklaşılıyor. Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle “Bir Fabrikadan Daha Fazlası” olarak tanımlanan Togg Gemlik Tesisi’nde 1.6 kilometrelik test pisti tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile aylık Yönetim Kurulu toplantısını Gemlik’te gerçekleştiren Togg Yönetim Kurulu üyeleri, pistteki ilk deneme sürüşünü gerçekleştirdi. ‘Yüksek hız pisti’, ‘bozuk yol pisti’, ‘özel manevra alanı’ gibi farklı ihtiyaçlara göre tasarlanan pistte, Togg prototipleri test edilecek. Ürün geliştirme ve kalite süreçlerinin test edileceği pistin yapımı 3 aylık sürede tamamlandı. 

Rakamlarla Togg Gemlik Tesisi

  • Toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen Gemlik Tesisi’nde üretim birimlerine ilişkin çalışmalar Mayıs 2022’de tamamlanacak.
  • Yüzde 86’sı tamamlanan gövde tesisinde 185 robot parçasız provalara başladı.
  • Boya tankları ve fırınlarının kurulumu yapılan boya tesisinin yüzde 92’si tamamlandı. 
  • Montaj tesisinin yüzde 84’ü bitti.
  • Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. 
  • Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak. Ardından C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. 
  • Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.
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