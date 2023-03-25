Togg, Samsun ve Antalya’da da kullanıcıyla buluştu

“Mobil deneyim merkezlerimiz Türkiye’yi dolaşacak”

Akıllı cihazlarını kullanıcılarla doğrudan buluşturan Togg, Türkiye genelindeki mobil deneyim merkezlerinin sayısını artırıyor. İlk olarak İstanbul Meydan AVM ile Bursa Suryapı Marka AVM’de mobil deneyim merkezleri açan Togg, şimdi de Antalya Konyaaltı ile Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda aynı anda açtığı mobil deneyim merkezleriyle kullanıcılarla buluştu. Bir şehirde 2 ay açık kalacak mobil deneyim merkezlerinde kullanıcılar hem Togg ekosistemini deneyimleme hem de Togg T10X’i inceleme şansı buluyor.

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, kullanıcı odaklı bir marka olduklarının altını çizerek, şunları söyledi: “Akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturuyor, satışları doğrudan kendimiz organize ediyoruz. Kullanıcıyı merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapı kurduk. Bu yapıda daha hızlı, etkin ve verimli bir deneyim yaşatmak istediğimiz kullanıcılarımızla farklı temas noktalarından iletişim kuruyoruz. Doğrudan yönettiğimiz ve 2023 boyunca sayıları 18’e ulaşacak deneyim merkezlerimizin yanı sıra Türkiye genelinde mobil deneyim merkezleri de açıyoruz. Bu konuda ilk adımı çok yakın bir zamanda İstanbul ve Bursa’da atmıştık, şimdi Antalya ve Samsun’da da kullanıcılarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yıl içinde sayıları sekize ulaşacak mobil deneyim merkezlerimiz tüm Türkiye’yi dolaşacak.”