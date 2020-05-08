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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de üretime başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara veren otomobil devlerinden olumlu haberler geliyor. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 11 Mayıs tarihinden itibaren üretime başlayacak.

08 Mayıs 2020 Cuma 16:38
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de üretime başlıyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de üretime başlıyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, hem Sağlık Bakanlığının hem de global yetkililerin tavsiyeleri doğrultusunda çalışanlarının sağlığını korumak ve iş ve toplum sağlığını desteklemek amacıyla 21 Mart tarihinde üretime ara vermişti.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, öncelikle uzun bir aranın ardından ilk iş günü olan 11 Mayıs’ta işbaşı yapan tüm çalışanlarına alınan tedbirler, uygulanması gereken güvenlik kuralları ve yeni çalışma ortamını iyi anlamalarını sağlamak amacıyla bilgilendirmeler yapacak. Üretim, 12 Mayıs itibarıyla hızı düşürülmüş bir tempo ile başlayarak, ilerleyen günlerde ve haftalarda kademeli olarak arttırılacak.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Başkanı ve CEO’su Toshihiko Kudo

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre üretime yeniden başlama kararı çeşitli faktörlere dayansa da öncelikli olarak eksiksiz ve detaylı hijyen ve sosyal mesafe kurallarını uygulayarak güvenliği sağlamak olduğu belirtildi.

Bu kapsamda Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yetkili mercilerin tavsiyeleri doğrultusunda uzun ve detaylı bir sağlık önlemleri listesi hazırladı. Hazırlanan bu önlemler, yönetim ve çalışan temsilcilikleri tarafından onaylandı ve gerekli olduğu durumlarda denetlenecek, gözden geçirilecek ve geliştirilecek bir formatta planlandı. Hazırlanan bu listede sosyal mesafenin korunması, maskelerin zorunlu kullanımı, yeni düzene geçiş için ayrıntılı fabrika hazırlığı, yeni önlemlerin kapsamlı simülasyonları, paylaşılan alanlardaki temizlik ve dezenfekte işlemlerinin sıklaştırılması, çalışma programlarının yeni düzene uyarlanması, 3C kuralının uygulanması (Yakın temas, kalabalık ve kapalı alanlardan uzak durma / kaçınma), şirket servisleri ve kafeteryasındaki ekstra hijyen kuralları gibi pek çok madde yer alıyor.

Üretime ara verilen süre boyunca Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, fabrikanın bakım faaliyetleri, ekipman geliştirmeleri ve gelecekteki proje hazırlıkları gibi çalışmalarını sürdürdü.

Tüm bunların yanında, TMMT, üretim becerileri ve uzmanlığı ile çevresinde bulunan sağlık kuruluşlarının hizmetlerine destek olarak topluma çeşitli katkılarda bulundu. Sakarya’daki hastanelere yan sanayisinin desteği ile 30.000 maske ve 7.500 yüz siperi bağışlamakla birlikte Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye çalışanları 13 tıbbi test kabinini üreterek Sakarya ve İstanbul’daki hastanelere bağışladı. Bu kabinler, sağlık personelinin insanlara temas etmeden koronavirüs testi yapmasına imkan sağlıyor. Ayrıca Sakarya’daki hastanelerin ihtiyacını gidecek şekilde 4 adet ventilatör, Türkiye distribütörü ile birlikte bağış yapıldı.

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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Başkanı ve CEO’su Toshihiko Kudo, “Çalışanlarımızın sağlığı her zaman birinci önceliğimizdir. Bu doğrultuda, koronavirüs salgını nedeniyle 7 hafta boyunca operasyonlarımıza ara vermiştik. Çalışanlarımız için gerekli önemleri alarak güvenli bir şekilde operasyonlarımıza yeniden başlayacağız. Umarım, zor günleri geride bırakarak normalleşme yolunda topluma katkıda bulunabiliriz” dedi.

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