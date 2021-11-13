TOYOTA Otomotiv Türkiye'de 3 milyonuncu aracını üretti

TOYOTA Otomotiv Sanayi Türkiye 3 milyonuncu aracını üretti
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 3 milyonuncu aracını üretti. Üretim bandından inen 3 milyonuncu araç olan 2.0 hibrit Toyota C-HR, İngiltere’ye ihraç edilecek.
Yeni bir dönüm noktasına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Toshihiko Kudo “Üretilip, hattan çıkan ve İngiltere’deki alıcısına ulaşmak üzere sevk edeceğimiz hibrit Toyota C-HR, 3 milyonuncu aracımız oldu. Toyota C-HR, şirketimizin 31 yıllık geçmişinde en önemli kilometre taşı. 2016 yılında Toyota C-HR ile başlayan sürecin bugün geldiği noktada toplam C-HR üretiminin yüzde 82’sini hibrit araçlarımız oluşturuyor. Günümüzde dünyanın karşılaştığı en önemli sorunların başında gelen iklim değişikliği konusunda biz de gerek ürettiğimiz çevreci hibrit modellerimiz ve gerekse iş fonksiyonlarımızda sürdürülebilir kalkınma amaçları ile uyumlandırdığımız çalışmalarımız ile daha güzel bir geleceğe katkıda bulunmak amacındayız” dedi.
Toyota Otomotiv Sanayi’nin global Toyota nezdinde kalite seviyesi ile en iyi fabrikalardan biri olarak görüldüğünün altını çizen Kudo, Türkiye ekonomisine katma değer yaratmaya her zaman olduğu gibi devam edeceklerini kaydetti.