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TOYOTA Otomotiv Türkiye'de 3 milyonuncu aracını üretti

Türk otomotiv endüstrisinin önde gelen kuruluşlarından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 1994’ten bu yana ürettiği 3 milyonuncu araç olan C-HR modelini banttan indirdi.

13 Kasım 2021 Cumartesi 10:22
TOYOTA Otomotiv Türkiye'de 3 milyonuncu aracını üretti

TOYOTA Otomotiv Sanayi Türkiye 3 milyonuncu aracını üretti


 

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 3 milyonuncu aracını üretti. Üretim bandından inen 3 milyonuncu araç olan 2.0 hibrit Toyota C-HR, İngiltere’ye ihraç edilecek.

5500 kişilik istihdamı ve 3.6 Milyar $ değerindeki ihracatı ile katma değer sağlamaya devam eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya Arifiye’de bulunan üretim tesislerinde Toyota C-HR ve  Corolla olmak üzere 2 modelin aynı hat üzerinde üretimini gerçekleştiriyor. Üretiminin yüzde 90’ını dünyanın 150’yi aşkın ülkesine ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2021 yılı için 230 bin adet araç üreterek bunun 187 bini ihraç etmeyi planlıyor. Toyota’nın Avrupa’da üretime başlamasının 50. yılında Avrupa’daki üretim tesisleri arasında en yüksek üretim kapasitesine sahip olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, C-HR ile Japonya dışında ilk Toyota Yeni Global Platformu (TNGA) modeli üreten fabrika olma özelliğini de taşıyor.

Yeni bir dönüm noktasına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Toshihiko Kudo “Üretilip, hattan çıkan ve İngiltere’deki alıcısına ulaşmak üzere sevk edeceğimiz hibrit Toyota C-HR, 3 milyonuncu aracımız oldu. Toyota C-HR, şirketimizin 31 yıllık geçmişinde en önemli kilometre taşı. 2016 yılında Toyota C-HR ile başlayan sürecin bugün geldiği noktada toplam C-HR üretiminin yüzde 82’sini hibrit araçlarımız oluşturuyor. Günümüzde dünyanın karşılaştığı en önemli sorunların başında gelen iklim değişikliği konusunda biz de gerek ürettiğimiz çevreci hibrit modellerimiz ve gerekse iş fonksiyonlarımızda sürdürülebilir kalkınma amaçları ile uyumlandırdığımız çalışmalarımız ile daha güzel bir geleceğe katkıda bulunmak amacındayız” dedi. 

Toyota Otomotiv Sanayi’nin global Toyota nezdinde kalite seviyesi ile en iyi fabrikalardan biri olarak görüldüğünün altını çizen Kudo, Türkiye ekonomisine katma değer yaratmaya her zaman olduğu gibi devam edeceklerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Toyota
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