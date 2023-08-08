Toyota Otomotiv üretime iki hafta ara veriyor

Türk otomotiv sektörünün önde gelen firmalarından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, üretim tesislerinde yapılacak planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları kapsamında, 14-27 Ağustos tarihleri arasında üretime geçici bir süreyle ara veriyor.

Türkiye'nin en büyük otomotiv üreticilerinden biri olarak ülke ekonomisine istikrarlı bir şekilde katma değer sağlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, üretime iki hafta ara veriyor. Bu süreçte, kaliteli üretim önceliğinde sürekli iyileştirme mantığı ile üretim hatlarında bakım, onarım ve revizyon çalışmalarını gerçekleştirecek.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya'da dünyada ilk kez şarj edilebilir hibrit otomobil ve batarya üretimini gerçekleştirecek. Yeni Toyota C-HR modeli, Türkiye'de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit otomobil ve Toyota Avrupa tesisleri arasında şarj edilebilir otomobil üreten ilk fabrika olacak. Bu proje için 317 milyon Euro'luk bir yatırım gerçekleştirilecek ve Toyota'nın Türkiye'deki toplam yatırım tutarı 2,3 milyar Euro'yu bulacak. Fabrikada kurulan batarya üretim hattı yıllık 75 bin adet batarya kapasitesine ulaşırken, Toyota Avrupa'nın elektrifikasyon dönüşümüne öncülük edecek.