Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Toyota Otomotiv üretime iki hafta ara veriyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Planlı Bakım ve Onarım Çalışmaları İçin Üretime İki Hafta Ara Veriyor

08 Ağustos 2023 Salı 15:37
Toyota Otomotiv üretime iki hafta ara veriyor

 Toyota Otomotiv üretime iki hafta ara veriyor

Türk otomotiv sektörünün önde gelen firmalarından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, üretim tesislerinde yapılacak planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları kapsamında, 14-27 Ağustos tarihleri arasında üretime geçici bir süreyle ara veriyor.

 

Türkiye'nin en büyük otomotiv üreticilerinden biri olarak ülke ekonomisine istikrarlı bir şekilde katma değer sağlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, üretime iki hafta ara veriyor. Bu süreçte, kaliteli üretim önceliğinde sürekli iyileştirme mantığı ile üretim hatlarında bakım, onarım ve revizyon çalışmalarını gerçekleştirecek.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya'da dünyada ilk kez şarj edilebilir hibrit otomobil ve batarya üretimini gerçekleştirecek. Yeni Toyota C-HR modeli, Türkiye'de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit otomobil ve Toyota Avrupa tesisleri arasında şarj edilebilir otomobil üreten ilk fabrika olacak. Bu proje için 317 milyon Euro'luk bir yatırım gerçekleştirilecek ve Toyota'nın Türkiye'deki toplam yatırım tutarı 2,3 milyar Euro'yu bulacak. Fabrikada kurulan batarya üretim hattı yıllık 75 bin adet batarya kapasitesine ulaşırken, Toyota Avrupa'nın elektrifikasyon dönüşümüne öncülük edecek.

Anahtar Kelimeler:
ToyotaToyota Otomotiv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mercedes-Benz Türk, Euro 6 motorları 5 günde ‘Sıfır gibi’ yapıyor 
Mercedes-Benz Türk, Euro 6 motorları 5 günde ‘Sıfır gibi’ yapıyor 
MAN, otobüs teslimatlarına devam ediyor
MAN, otobüs teslimatlarına devam ediyor
TürkTraktör 2023 Yarıyıl Finansal Sonuçlarını Açıkladı
TürkTraktör 2023 Yarıyıl Finansal Sonuçlarını Açıkladı
Kamuflajlı yeni Peugeot KAMUFLAJLI 3008 yollarda
Kamuflajlı yeni Peugeot KAMUFLAJLI 3008 yollarda
Gümrük Vergisi Avrupa'nın en ucuzu Dacia Spring'i coşturdu
Gümrük Vergisi Avrupa'nın en ucuzu Dacia Spring'i coşturdu
TürkTraktör’den 1000. Yerli Kazıcı Yükleyici Üretimi
TürkTraktör’den 1000. Yerli Kazıcı Yükleyici Üretimi
Citroën C3 Pluriel 20 Yaşında!
Citroën C3 Pluriel 20 Yaşında!
Hyundai Yeni i10 Türkiye’de Satışa Sunuldu.
Hyundai Yeni i10 Türkiye’de Satışa Sunuldu.
Citroën Mehari 55 Yaşında!
Citroën Mehari 55 Yaşında!
MAN’ın Kayseri’deki yol arkadaşı Metinler Şirketler Grubu oldu
MAN’ın Kayseri’deki yol arkadaşı Metinler Şirketler Grubu oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim