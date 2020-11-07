Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Toyota Plaza ile kar servislerine gelin, kışa güvenle girin

İstanbul Edirnekapı’da yer alan Toyota Plaza Kar’ın geleneksel 'Sonbahar Servis Günleri Kampanyası' başlıyor…

07 Kasım 2020 Cumartesi 18:11
Toyota Plaza ile kar servislerine gelin, kışa güvenle girin

Toyota Plaza ile kar servislerine gelin, kışa güvenle girin



Toyota sahipleri avantajlarla dolu geleneksel 'Servis Günleri Kampanyası' ile yaklaşmakta olan kış aylarına “bakımlı ve güvenle' girecekler.

30 Kasım tarihine kadar sürecek 'Sonbahar Servis Günleri Kampanyası’ndan'  yararlanmak için İstanbul Edirnekapı Haliç Köprüsü girişinde hizmet veren Toyota Plaza Kar’a gelenler, sahip oldukları tüm Toyota modelleri için ücretsiz check-up’tan yararlanırken, fren balata ve diskleri, silecekler ile amortisör değişimlerini yüzde 25 indirimli olarak gerçekleştirebilecekler. 3 yaş ve üstü Toyota modellerinde ise bakım işçiliği yüzde 30 indirimli olurken, Toyota Orijinal Motor Yağı ve Yağ Filtresi yüzde 20 oranında indirimli olarak değiştirilecek. 

Servis randevusunu hızlı bir şekilde “online servis” uygulamasından alabilecek olan Toyota sahiplerinin indirim ve avantajlardan yararlanmak için yapmaları gereken tek şey, otomobillerini sonbahar bakımı için İstanbul Edirnekapı’da hizmet veren Toyota Plaza Kar’a götürmek olacak.

Toyota'nın yeni CEOD'su İsmail Ergün
Toyota'nın yeni CEOD'su İsmail Ergün
Toyota, ihracat hedefini artırdı, 800 kişiye iş
Toyota, ihracat hedefini artırdı, 800 kişiye iş
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de üretime başlıyor
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de üretime başlıyor
Toyota’dan tamamen yeni B-SUV | Yaris Cross
Toyota’dan tamamen yeni B-SUV | Yaris Cross
Toyota showroomlarına aynı anda en fazla 2 müşteri alacak
Toyota showroomlarına aynı anda en fazla 2 müşteri alacak
TOYOTA Türkiye üretime 2 hafta ara veriyor
TOYOTA Türkiye üretime 2 hafta ara veriyor
Yandex Navigasyon ve Toyota’dan, Yeni Corolla Hatchback ödüllü kampanya
Yandex Navigasyon ve Toyota’dan, Yeni Corolla Hatchback ödüllü kampanya
Türkiye, Toyota Otomotiv'in Avrupa için hibrit üretim üssü oldu
Türkiye, Toyota Otomotiv'in Avrupa için hibrit üretim üssü oldu
Anahtar Kelimeler:
Toyota PlazaToyota
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarhoş sürücülere cep telefonları izin vermeyecek
Sarhoş sürücülere cep telefonları izin vermeyecek
Yüzen saraylar ve her bütçeye uygun tekneler deniz tutkularını hayran bıraktı
Yüzen saraylar ve her bütçeye uygun tekneler deniz tutkularını hayran bıraktı
Performans artık LPG ile gelecek
Performans artık LPG ile gelecek
Geleceğin SUV’si Yeni Ford Kuga’ya Euro NCAP’ten 5 yıldız
Geleceğin SUV’si Yeni Ford Kuga’ya Euro NCAP’ten 5 yıldız
TürkTraktör, yerli üretim motorlarıyla Türkiye pazarındaki faz geçişine hazır
TürkTraktör, yerli üretim motorlarıyla Türkiye pazarındaki faz geçişine hazır
KIA, kadın müşterilerine ‘Pembe Top’ hediye ediyor
KIA, kadın müşterilerine ‘Pembe Top’ hediye ediyor
2020 yılı Ocak – Ağustos döneminde TürkTraktör, yüzde 47 pazar payına ulaştı
2020 yılı Ocak – Ağustos döneminde TürkTraktör, yüzde 47 pazar payına ulaştı
Dolandırıcıların kilometre oyununu ekspertizde bozuluyor
Dolandırıcıların kilometre oyununu ekspertizde bozuluyor
Renault sektöre Arkana ile iddialı geliyor
Renault sektöre Arkana ile iddialı geliyor
İBB'den taksiciye, turizmciye, servisciye müjde
İBB'den taksiciye, turizmciye, servisciye müjde

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim