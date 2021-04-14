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Toyota Plaza Kar, Müşteri Memnuniyeti’nde ödül aldı

Toyota bayilerinin 2020 yılı performanslarının değerlendirildiği ödüller 24 Mart 2021 tarihinde pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen törenle dağıtıldı

14 Nisan 2021 Çarşamba 13:57
Toyota Plaza Kar, Müşteri Memnuniyeti’nde ödül aldı

Toyota Plaza Kar, Müşteri Memnuniyeti’nde ödül aldı

2014 yılından beri Toyota Bayisi olarak hizmet veren Toyota Plaza Kar, 2020 yılı Toyota Bayi ödül programı kapsamında ‘’Satış Müşteri Memnuniyeti’’ ödülü almaya hak kazandı.

Törende; Müşteri Memnuniyeti Satış Ödülü, Toyota Türkiye COO’su İsmail Ergun tarafından, Kar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Ercan ERDEM ve Toyota Plaza Kar Genel Müdürü Murat KESİMAL’e verildi.

Alınan ödülle ilgili açıklama yapan Toyota Plaza Kar Genel Müdürü Murat Kesimal, “Toyota Plaza Kar olarak 2020 yılında Satış Müşteri Memnuniyeti ödülünü kazandık. Bu gururu bizlere yaşatan ve Toyota Plaza Kar’ı tercih eden değerli müşterilerimize, plaza çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz. Nihai hedefimiz müşteri memnuniyetinde elde ettiğimiz bu sonuçları sürdürülebilir ve sürekli kılmaktır. Bu anlamda çalışmalarımızı tüm gücümüz ile yürütüyor olacağız” dedi.

İstanbul ili Eyüpsultan ilçesinde Haliç’in hemen yanı başında Toplamda 17.000 m2 kapalı alan içerisinde faaliyetlerini yürüten Kar Grup, bünyesinde Ford ve Toyota bayiliği, Garenta Kiralama Operasyonu, Kar Rent a Car, Kar 2. El, Bosch Car Service, Kar Yedek Parça ve Kar Sigorta faaliyetlerini yürütmektedir.

Kar Grup bünyesinde bulunan Toyota Plaza Kar; satış, satış sonrası hizmetler, yedek parça, ikinci el araç alım-satım ve sigorta işlemleri alanında müşterilerine en iyi hizmet deneyimini sunmayı hedefliyor.

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