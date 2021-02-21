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Toyota Plaza Kar’ın Finans Kampanyası Şubat’ta da Devam Ediyor

İstanbul Haliç Köprüsü girişinde hizmet veren Toyota Plaza Kar’ın büyük finans avantajlarıyla dolu kampanyası şubat ayında da devam ediyor.

21 Şubat 2021 Pazar 23:07
Toyota Plaza Kar’ın Finans Kampanyası Şubat’ta da Devam Ediyor

Toyota Plaza Kar’ın Finans Kampanyası Şubat’ta da Devam Ediyor

 
2021 model tüm Corolla ve C-HR modelleri ile 2020 model tüm Corolla, C-HR, Corolla Hatchback ve Yaris modellerine Toyota Finans çatısı altında ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0,99 finansman oranı ile sahip olunabilecek. Bunun yanında 2020 model yılı Toyota RAV4 modeli de 200 bin TL 12 ay yüzde 0.99 finansman oranıyla Toyota Plaza Kar’da satışa sunulacak.  
 
Avantajlı fiyatların şubat ayında da devam ettiği kampanyaya; Toyota Corolla 2020 benzinli modeller 191.000 TL'den, Corolla 2021 benzinli modeller 203.600 TL'den, Corolla Hybrid 2020 modeller 314,700 TL'den, Corolla Hybrid 2021 modeller 329.150 TL'den başlayan fiyatlar ile, Yeni Corolla Hatchback 228,750 TL'den, Yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 337.200 TL'den başlayan fiyatlar ile dahil olacak.


 
Türkiye'de üretilen Toyota C-HR Hybrid 2020 modeller 314.150 TL'den, C-HR Hybrid 2021 modeller de 346.650 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. Yeni Yaris 209.200 TL'den, Yeni Yaris Hybrid ise 299.300 TL'den başlayan fiyatlar ile Toyota Plaza Kar’da yerini alacak. Segmentine adını veren Toyota RAV4 Hybrid'in Flame versiyonu ise 607.850 TL'lik fiyatıyla satışta olacak.
 
Bu çok avantajlı fiyatların yanı sıra, yüzde 0,99’dan başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 24-36 ay arasında değişen vade seçenekleri ile Toyota Plaza Kar’ın şubat kampanyasından yararlanmak isteyenler ile markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere “takas” imkânı da bulunuyor. 
 

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