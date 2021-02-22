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Toyota Plaza Kar’ın Fırsatlarla Dolu "İlkbahara Hazırlık" Servis Kampanyası

Toyota Plaza Kar, otomobilleriyle “ilkbaharı hazırlıklı ve bakımlı” karşılamaları için kullanıcılarını geleneksel “Servis Günleri” kampanyasından yararlanmaya davet ediyor.

22 Şubat 2021 Pazartesi 14:23
Toyota Plaza Kar’ın Fırsatlarla Dolu "İlkbahara Hazırlık" Servis Kampanyası

Toyota Plaza Kar’ın Fırsatlarla Dolu "İlkbahara Hazırlık" Servis Kampanyası 

İstanbul Haliç Köprüsü girişinde hizmet veren Toyota Plaza Kar, otomobilleriyle “ilkbaharı hazırlıklı ve bakımlı” karşılamaları için kullanıcılarını avantajlarla dolu geleneksel “Servis Günleri” kampanyasından yararlanmaya davet ediyor. Toyota sahiplerinin araçlarının bakımlarını indirimli olarak yaptırmaları için 15 Şubat’ta başlattığı “İlkbahara hazırlık servis kampanyası” 31 Mart’a kadar sürecek. Toyota Plaza Kar’daki kampanyada tüm Toyota modellerine ücretsiz check-up yapılırken, fren balata ve diskleri, silecekler, amortisörler ile debriyaj seti yüzde 25 indirimli olarak sunulacak.

Fırsatlarla dolu kampanya çerçevesinde, 3 yaş ve üzeri Toyota modellerinde Toyota orijinal motor yağı ve yağ filtresinde yüzde 20 indirim sağlanırken, tüm bakım işçiliklerde de yüzde 30'luk indirim Toyota Plaza Kar’da sizi bekliyor. 

Toyota sahipleri indirim ve avantajlardan yararlanmak için servis randevularını online olarak da alabilecekler. Kampanya dahilindeki indirim ve avantajlardan yararlanmak isteyen Toyota kullanıcılarının ilkbahara bakımlı araçlarla girmeleri için yapmaları gereken tek şey otomobillerini Toyota Plaza Kar’a götürmeleri olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Toyota Plaza Kar
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