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Toyota showroomlarına aynı anda en fazla 2 müşteri alacak

Bayi çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını ön planda tutan Toyota Türkiye, tüm bayilerinde satış ve servis hizmetlerinin randevulu sisteme geçirilmesi için harekete geçti…

21 Mart 2020 Cumartesi 17:57
Toyota showroomlarına aynı anda en fazla 2 müşteri alacak 
 
Toyota showroomlarına aynı anda en fazla 2 müşteri alacak


Toyota, Türkiye’deki tüm bayilerinde koronavirüs salgınının önüne geçmek, çalışanların ve müşterilerin sağlığını en üst düzeyde korumak amacıyla “randevulu çalışma sistemine” geçiyor. Buna göre; bayilerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi, satış ve servis ekiplerinin farklı gruplara ayrılmasıyla, bayi çalışanlarının günlük çalışma saatleri de yarıya indirildi. Toyota’nın Türkiye’ye yayılmış 59 bayisinde devreye alınan sisteme göre showroom ve servis kabul alanlarına aynı anda en fazla 2 müşteri kabul edilecek ve müşteriler arasında en az 1 metrelik mesafenin korunmasına dikkat edilecek. Bayilerde gerçekleştirilecek işlemler sırasında tüm araçlar periyodik olarak dezenfekte işleminden geçecek ve çalışanlar ile müşteriler arasında en az 1 metrelik sosyal mesafe korunacak.

Toyota “önce insan” düşüncesiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de koronavirüs salgını ile mücadele için önlemlerini artırdı. Öncelikle çalışanlarını bilgilendiren Toyota, müşterilerinden gelen talepleri karşılama adına en üst düzeyde önlemleri devreye alarak çalışmalarını sürdürecek. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’den yapılan açıklamada ikinci bir duyuruya kadar sürecek uygulama hakkında şu bilgiler verildi;

“Halen trafikte seyreden yüzbinlerce Toyota kullanıcısının satış sonrası hizmetlerini almak konusunda mağdur olmamaları için operasyonlarına devam etmek durumunda olan bayi çalışanlarının ve onlarla temasta olacak müşterilerin COVID-19 ile ilgili riski minimum seviyeye indirgemeye çalışıyoruz. Burada bizler için en önemli öncelik çalışan ve müşteri sağlığıdır. Satış ve satış sonrası operasyonlarında randevulu çalışma sistemine geçerek daha kontrollü bir müşteri kabulü başlatılacaktır. Bu amaçla; kesintisiz satış randevu hattı kurularak yeni müşteri kabulü ya da satılmış olan araç teslimatı randevulu olarak gerçekleşecektir. Servis müşterileri de Online Randevu Sistemi üzerinden kendi tercih ettikleri saate göre randevularını oluşturabilecekler. Servis kabul resepsiyon alanında aynı anda en fazla 2 müşterinin işlemleri yapılacaktır. Bu amaçla, müşteri bekleme alanında bekleyen müşterilerin arasında da temas mesafesini koruyacak oturma düzeneği ve bekleme alanları oluşturulmuştur.”

“Interaktif showroom da devrede”

Toyota’nın sektöründe bir ilki gerçekleştirerek devreye aldığı “interaktif showroom” uygulaması da evlerinden çıkmak istemeyen müşteriler için hizmet vermeye devam ediyor. Sensör ve kameraların olduğu dijital bir gözlük ile müşterilerle canlı olarak sesli ve görüntülü iletişime geçen müşteri temsilcileri, müşterilere Toyota modellerini inceleme şansı sunuyor. Sanal ve gerçek dünyayı birleştirerek ileri teknolojiyi sunan Toyota, showroom ziyaretini müşterilerinin akıllı telefonları veya bilgisayarları aracılığı ile gerçekleştirmiş oluyor. Hololens teknolojisiyle geliştirilen “İnteraktif Showroom” uygulamasını kullanmak isteyenler “toyota.com.tr”  üzerinden interaktif showroom için hazırlanan özel bir sayfadan bu uygulamaya erişiyorlar.

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