TOYOTA Türkiye üretime 2 hafta ara veriyor
Türk otomotiv sektörünün öncü kuruluşlarından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili çalışanlarının sağlığına yönelik tedbirler kapsamında Sakarya’da bulunan fabrikada üretim faaliyetini 21 Mart-5 Nisan tarihleri arası durdurma kararı aldı.
Önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını arttırmayı hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, belirtilen süre sonunda oluşacak durumu gözden geçirerek üretim faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflemektedir.