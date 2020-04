Toyota’dan Tamamen Yeni B-SUV: Yaris Cross

Toyota, B segmentindeki bilgi birikimini ve 25 yıllık zengin SUV geçmişini eşsiz bir modelde bir araya getirdi. İlk kez Cenevre’de tanıtılması planlanan ancak pandemi önlemleri nedeniyle fuarda gösterimi gerçekleştirilemeyen Toyota’nın tamamen yeni modeli Yaris Cross, online Dünya Prömiyeriyle tanıtıldı. Dikkat çekici tasarımı ve üstün dinamik performansıyla segmentinde fark yaratmaya hazırlanan Toyota Yaris Cross’un 2021 yılında pazara sunulması planlanıyor.

Yerden yüksek sürüşü, güçlü tarzı ile SUV özelliklerinin yanında Yaris Cross, şehir içinde de pratik ve aktif yaşam tarzına uygun sürüşler sunan ideal bir otomobil olarak öne çıkıyor. Avrupa için tasarlanan ve geliştirilen tamamen yeni Yaris Cross, Yaris ile birlikte 2021’den itibaren Fransa’daki Toyota tesisinde üretilecek. Yeni Yaris Cross, Toyota’nın gelişmiş hibrit teknolojisini de bu segmente taşıyacak. Toyota, yeni Yaris Cross ile birlikte ürün gamını genişleterek C ve D segmentlerine ek olarak B segmentinde de SUV model sunacak.

Gerçek hibrit, gerçek SUV

2012’de Yaris ile B segmentini hibrit teknolojisi ile buluşturan Toyota, Yaris Cross’ta da sıra dışı performans ve verimlilik sunan dördüncü nesil hibrit motorunu sunacak. Böylelikle Toyota, 25 yıl önce başlayan ve bugün dünyanın en çok satan SUV modeli haline gelen RAV4 ve dikkat çekici tarzıyla bir ikon haline gelen C-HR modellerinden elde ettiği eşsiz deneyimi Yaris Cross’a taşımış olacak.

Yaris Cross, Toyota’nın yeni GA-B platformu üzerine tasarlandı. Bu platform yüksek seviyede gövde sertliği ve iyi bir dengeye sahip şasinin üretilmesine olanak sunarken, otomobilin yolda daha hızlı tepkiler vermesini sağlıyor.

Toyota’nın güçlü SUV DNA’sı Yaris Cross’ta

Toyota, Yaris Cross’u oluşturmadan evvel B-SUV segmentinde müşterilerin beklentilerini en ince ayrıntısına kadar araştırdı. Yaşam tarzına uyacak yüksek pratikliğin yanı sıra günlük hayatta da keyif verecek, kullanıcıların kişiliklerini yansıtacak bir model fikri ortaya çıktı.

Tasarımcılar, taslak çizimlerine elmasın ikonik görünüşünü düşünerek başladılar. Tasarım aşamasında, eğlenceli sürüşe sahip dinamik bir otomobil ile bu değerli taşın güçlü ve premium görünümünü kombine eden ‘çevik elmas’ tanımlamasını buldular. Bu elmas şekli aracın üst görünümünden çamurluklara kadar kendisini gösteriyor.

“Güçlü” ve aynı zamanda “minimalist” kelimelerine odaklanarak tasarlanan Yaris Cross, çevik ve kompakt yapısının yanı sıra bir SUV’un gücünü de yansıtıyor. Yaris Cross kendine has bir tasarım yüzüne sahip olurken aynı zamanda Toyota’nın güçlü SUV ürün gamının DNA’sını da taşıyor.

Aracın arka bölümünde geniş çamurluklarla yere sağlam basan bir SUV görüntüsü ortaya konurken, yatay olarak tasarlanan stop lambaları ve arka camın Yaris ailesinden izleri taşıdığı görülüyor.

Bununla birlikte Yaris Cross, etkileyici ve şehir hayatına uyum sağlayacak gövde renkleriyle de büyük bir beğeni toplayacak. Bu amaçla renkler konusunda, altına ve değerli metallere artan ilgiyi yansıtan ama aynı zamanda daha doğal ve şehirli bir renk ortaya koyuldu. Altın rengine ince yeşil dokunuşlar yapan tasarımcılar, lansman rengi olarak karoserdeki detayları ortaya çıkaran “Brass Gold” isminde özel bir renk elde ettiler.

Yaris Cross’ta yeni hibrit ve benzinli motor seçenekleri

Toyota, yeni Yaris Cross modeli her ikisi de tamamen yeni 3 silindirli 1.5 litre benzinli ve 1.5 litre hibrit motor seçenekleri ile sunulacak. Toyota’nın 4. nesil hibrit teknolojisini kullanan Yaris Cross’un kendi kendini şarj eden hibrit sisteminde 1.5 litre üç silindirli Atkinson çevrimi benzinli motor ve elektrikli motor yer alıyor. Tipik bir dizel motordan yüzde 40 oranında daha yüksek verimliliğe sahip olan bu motor ile birlikte Yaris Cross iddialı yakıt tüketimi ve CO 2 emisyonuyla öne çıkacak. Yaris Cross’ta yer alan hibrit sistem 116 HP güç üretiyor. Emisyon verimliliği açısından önden çekişli versiyon 90 g/km CO 2 salımına ve AWD-i versiyonu ise 100 g/km’den daha az CO 2 salımına sahip olacak.

Şehirde daha fazla hareket

Toyota, Yaris Cross ile birlikte yüksek sürüş pozisyonuna sahip ve geniş yaşam alanı sunarak, aynı zamanda ölçüleriyle şehir hayatına uyum sağlayan pratik bir model geliştirdi.

2.560 mm dingil mesafesiyle üretilecek olan Yaris Cross, 4.180 mm’lik uzunluğa, 1.765 mm genişliğe ve 1.560 mm yüksekliğe sahip olacak.

Yaris Cross’u gerçek bir SUV olarak konumlandıran Toyota, pratikliğe ve çok yönlülüğe ayrı bir dikkat gösterdi. Eller dolu olduğunda elektrikli olarak açılan bagaj kapağı, yüksekliği ayarlanabilir veya isteğe göre bölünebilen bagaj alanı, esnek kayış sistemleriyle bagajdaki ekipmanların sabit kalmasını sağlayan özellik gibi birçok pratik unsur sunulacak.

Yaris Cross, pratik olduğu kadar geniş bir yaşam alanına da sahip ve koltuklar normal pozisyondayken büyük bir bagaj hacmi sağlıyor. Bununla birlikte daha fazla yükleme kapasitesi gerektiğinde arka koltuklar 40:20:40 oranında katlanarak, daha fazla alan da elde edilebiliyor.

Akıllı dört çeker teknolojisi

Yeni Yaris Cross’u gerçek bir SUV yapan unsurlardan biri de, hibrit bir model olarak sınıfında eşsiz bir özellik olarak sunulan akıllı dört çeker sürüş sistemi.

AWD-i günlük sürüşlerde ve kötü hava koşullarında daha fazla denge ve çekiş sağlayacak. Elektrikli bir sistem olarak mekanik dört çeker ünitelere göre ağırlık ve boyut avantajı da bulunan Yaris Cross Hybrid AWD-i, dört çeker B-SUV rakiplerine göre daha düşük yakıt tüketimi ve CO 2 salımı elde edilmesinin önünü açacak. Normal sürüşlerde önden çekişle hareket eden Yaris Cross AWD-i, düşük yol tutuş tespit edildiğinde arka tekerleklere de otomatik olarak güç göndererek sürüş çekiş kaybını da en az indirmiş olacak.

Gelişmiş sürücü asistan sistemleri

Yeni Yaris Cross’un yüksek güvenlik performansı, GA-B platformunun yüksek gövde sertliği sağlamasıyla geliyor. En üst seviye bağımsız test standartlarını karşılama amacıyla geliştirilen Yaris Cross, Toyota Safety Sense aktif güvenlik sistemleri ve gelişmiş sürücü asistan sistemlerinden de faydalanıyor. Böylece sürücü bilgilendirmesi, erken uyarı ve gerektiğinde de otomatik frenleme ve direksiyon müdahalesiyle birçok kazanın önüne geçilebiliyor.