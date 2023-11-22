TŞOF uyardı | Kış Lastiği Uygulaması 25 Kasım'da başlıyor

ANKARA- Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının 25 Kasım’a çekilmesi üzerine sürücülere uyarılarda bulunan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Ticari araçlar için 1 Aralık’ta başlayan kış lastiği uygulaması bu yıl Valilik kararı ile meteorolojik veriler çerçevesinde 25 Kasım tarihinde başlayacak. Soğuk ve yağışlı havaların etkili olduğu bu günlerde şoförlerimiz lastikçilerdeki olası yoğunluğu göz önünde bulundurarak son günü beklemeden kış lastiğine geçmeli. Hava sıcaklığının 7 derece ve daha altına düştüğü yerlerde kış lastiğine geçmemek aracın performansını düşürdüğü gibi lastik ömrünü de azaltır” dedi.

-“DENETİMLER UYARI VE EĞİTİM NİTELİĞİNDE YAPILMALI”

Bu yıl kış lastiği uygulamasının öne çekilmesiyle birlikte yapılacak denetimlerin uyarı ve eğitim niteliğinde olması gerektiğini belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “2023 yılında kış lastiği takmayan ticari araçların tespiti halinde 2 bin 568 TL idari para cezası var. Bu ceza yeni yılda yeniden değerlendirme oranında yüzde 58.46 artırılarak güncellenecek. Ancak bu yıl 25 Kasım Cumartesi günü başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması için denetim yapacak olan yetkililer şoför esnafımızın mağdur olmaması için 25 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında cezai işlem uygulamamalı. Bu tarihler arası geçiş süreci olarak değerlendirilip uyarı ve eğitim odaklı olmalı” şeklinde konuştu.

-“BAKIMI YAPILMAYAN ARAÇ SÜRÜCÜYE DAHA ÇOK MASRAF ÇIKARIR”

Öte yandan kış lastiğinin yanı sıra araçların diğer kışlık bakımlarının da ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Apaydın, “Kışlık bakımı yapılmayan araçlar trafiğe çıktığında normalden daha fazla masraf çıkarıyor. Bu yüzden tüm araçlar için motor bakımı, antifriz kontrolü gibi tedbirlerin alınması gerekiyor. Araç lastiğinden tutun, fren, direksiyon, şanzıman, diferansiyel ile motorun yağ bakımının zamanında ve eksiksiz yapılması çok önemli. Ayrıca, radyatörlere ve cam suyuna antifriz koyulmalı. Balatalar, elektronik aksam, kalorifer-klima sistemi kısacası araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilerek kışa hazır hale getirilmelidir. Bilhassa şehirlerarası çalışanların zincirsiz ve çekme halatsız yola çıkmamaları büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.