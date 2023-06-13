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Türk otomotivi İngiltere’nin en güçlü tedarikçisi olabilir

Türk otomotiv endüstrisi mevcut ihraç pazarlarını geliştirmek ve yeni pazarlar kazanmak için yurt dışı faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

13 Haziran 2023 Salı 22:43
Türk otomotivi İngiltere’nin en güçlü tedarikçisi olabilir

Türk otomotivi İngiltere’nin en güçlü tedarikçisi olmaya aday

Türk otomotiv endüstrisi mevcut ihraç pazarlarını geliştirmek ve yeni pazarlar kazanmak için yurt dışı faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla İngiltere’nin Birmingham kentinde düzenlenen “Automechanika Birmingham 2023” fuarına milli katılım gerçekleştirildi. Fuarda otomotiv tedarik sanayi sektöründe faaliyet gösteren 16 firma yerini aldı. Etkinlik kapsamında yenilikçi ürün ve hizmetlerini sunan Türk firmalar yeni siparişler alırken, iş birliklerini geliştirme fırsatı da yakaladı. Fuara OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, OİB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Şafak Ozan ve Londra Ticaret Müşaviri Abdurrahman Deniz de katıldı.

Türkiye, Birleşik Krallık’ın otomotiv ithalatından yüzde 4,4 pay alıyor

Fuarı değerlendiren OİB Başkanı Baran Çelik, Birleşik Krallık’ın dünyadaki en büyük otomotiv ithalatçılarından birisi olduğunu belirterek, ülkenin Avrupa’nın 2’nci büyük motorlu araç pazarı olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin de en fazla ihracat yaptığı ikinci pazarın Birleşik Krallık olduğunu vurgulayan Çelik, “Türkiye’nin Birleşik Krallık’a yaptığı otomotiv ihracatı pandemi dönemi dışında artış ivmesi yakaladı. 2018 yılında 2,9 milyar dolar ihracat yaptığımız ülkeye geçen yıl yaklaşık 3,3 milyar dolarlık ihracat yapmayı başardık. Bu ihracatımızla beraber ülkenin geçen yıl yaptığı otomotiv ithalatından yüzde 4,4’lük pay almayı başardık. Birleşik Krallık da otomotiv ihracatımızdan yüzde 10,5’lik pay aldı” dedi.

İhracatta hedef 3,5 milyar dolar

Birleşik Krallık’ın otomotiv ithalatının 2022 yılında 74 milyar dolara yükseldiğine değinen Baran Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birleşik Krallık’ın otomotiv ithalatında ilk 5 ülkeyi sırasıyla Almanya, Çin, İspanya, Fransa ve Türkiye oluşturuyor. İthalatlarının dörtte birini Almanya’dan yapıyorlar. Türk otomotiv endüstrisi ihracatçıları olarak, Birleşik Krallık’ın otobüs ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ithalatında 1’nci sırada yer alıyoruz. Ayrıca jantlar ile aksam ve parçaları ithalatında 3’üncü, debriyajlar ile bunların aksam ve parçaları ithalatında 6’ıncı, motor aksam ve parçaları ithalatında ise 2’nci sırada bulunuyoruz. Birleşik Krallık, sürekli gelişme kaydettiğimiz, iyi ilişkilerimizin bulunduğu bir ülke. Bu anlamda ilk hedefimiz ülkeye yaptığımız ihracatımızı 3,5 milyar dolar seviyesine çekmek ve ülkenin ithalatından aldığımız payı ilk etapta yüzde 5’e çıkarmak.”

Türkiye’nin Birleşik Krallık’a Otomotiv İhracatı (Milyon USD)

2018

2019

2020

2021

2022

2.942

2.456

2.224

3.094

3.268
Anahtar Kelimeler:
TürkTürk OtomotivİNGİLTERE
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