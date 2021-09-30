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Türk üretici Anlas'ın Dünya Şampiyonluğu öncesi son raund

Tamamı Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli üretim Anlas yarış lastiklerinin seri sponsorlarından biri olduğu Speedway Grand Prix’de 2021 sezonu bu haftasonu koşulacak iki yarış ile sona eriyor.

30 Eylül 2021 Perşembe 17:14
Türk üretici Anlas'ın Dünya Şampiyonluğu öncesi son raund

Türk üretici Anlas'ın Dünya Şampiyonluğu öncesi son raund

Uluslararası Motosiklet Federasyonu FIM'in tüm dünyada ilgiyle izlenen ve toplam 11 ayaktan oluşan toprak yarış serisi olan FIM Speedway GP, 1-2 Ekim tarihlerinde Polonya’nın Torun şehrindeki Marian Rose MotoArena’da koşulacak olan iki yarışla sona erecek. Bu iki yarış sonunda ise podyumun en üstü basamağında kim olursa olsun, tamamen Türk mühendislerin geliştirdiği, Düzce’deki Anlas fabrikasında üretilen yarış lastiklerini kullanan bir pilot Dünya Şampiyonu olacak.

Türk markasının Dünya Şampiyonluğuna Yolculuğu

Motosikletin tarihçesi kadar eski bir yarış olan ve toprak zeminde freni olmayan motosikletlerin çılgın mücadelesi olarak bilinen Speedway şampiyonasında son üç yıldır Türk lastik üreticisi Anlas’ın mühendislerin verdiği emekler 2021 sezonunda meyvesini veriyor. Tamamı Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli Anlas yarış lastiklerinin seri sponsorlarından biri olduğu Speedway Grand Prix’de 2021 sezonunda şu ana kadar dokuz yarış koşuldu. Zorunlu lastik olmamasına rağmen yarışa katılan tüm sürücüler Anlas’ın Speedway için özel olarak ürettiği lastikleri tercih ederek Türk markasına olan güvenlerini ortaya koydular.

 

Speedway GP ‘de heyecan dorukta: Şampiyon kim olacak?

Speedway serisinin en üst noktası olan Speedway Grand Prix bu yıl da sezonun sonuna kadar kıran kırana süren bir mücadeleye sahne oldu. Şu ana kadar yapılan 9 yarış sonunda şampiyonada Anlas Pilotu Artem Laguta 158 puanla lider durumdayken, en büyük rakibi Bartosz Zmarzlik onu sadece 1 puan farkla izliyor. Bir yarıştan maksimum 20 puanın çıkarılabildiği Speedway Grand Prix için bu 1 puan neredeyse okyanusta bir damla.

2021’de Prag’da ve Lublin’de yapılan 2. yarışları, Rusya Tolyatti’deki Grand Prix’yi ve son olarak Danimarka Vojens yarışını birinci sırada bitiren Rus pilot Artem Laguta son yarışa bir puan önde girerken, bu yıl Polonya’da yapılan 2 Wroclaw, 1 Lublin yarışını ve İsveç Grand Prix’sini kazanan Bartosz Zmarzlik şampiyonluk ümidini Polonya’nın Torun kentinde yapılacak olan son iki yarışa taşıdı.  

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Anlas
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