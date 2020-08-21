Türkiye'nin En Büyük İkinci El Oto Tesisi Açıldı!

Otomerkezi.net'ten 50 Milyon TL'lik Yatırım!

50 Milyon TL'lik yatırımla sektöre kazandırılan yeni tesis, 20 bin metrekarelik alanda 500 aracı aynı anda sergileyebiliyor. Yılda 20 bin vatandaşın ziyaret etmesi beklenen yeni tesisin açılışıyla birlikte, 6 yeni bayi ile ülkemizin pandemiye rağmen en hızlı büyüyen kurumsal ikinci el araç noktası olduğunu belirten Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, yıl sonuna kadar 30 bayiye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş

İkinci el oto pazarının güncel durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Karakaş, "Yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 20 artarak 3.9 milyon seviyesinde gerçekleşti. Sektör aynı performansla ilerlediği takdirde bu yıl ikinci el araç pazarında satışlar 8 milyonu geçecektir. Sıfır km otomobil pazarında ise ertelenen talep sebebiyle aslında 1 milyonluk bir pazar var" dedi.

Otomerkezi.net, 50 milyon TL'lik yatırım miktarıyla Türkiye'nin en büyük ikinci el araç tesisinin kapılarını açtı. İstanbul Maltepe'de açılan yeni tesis, 20 bin metrekarelik alanda, toplam 500 aracı aynı anda sergileme kapasitesiyle öne çıkıyor. Yılda 20 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen tesiste, araç satın almak isteyen vatandaşların kredi, sigorta, kasko, noter devir işlemleri tek çatı altında gerçekleştirilebiliyor. Yıl başından itibaren ülke çapında 6 yeni bayinin kapılarını açarak yılın en hızlı büyüyen kurumsal ikinci el araç noktası olan Otomerkezi.net'in CEO'su Ali Karakaş, satılan her 1000 ikinci el araçtan 1'inin Otomerkezi.net kapılarından çıkmasını hedeflediklerini söyledi: "Yıl sonunda bayi sayımızı 30'a çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemize yatırım yapmaya hız kesmeden devam edeceğiz. 6 yılda 10 bini aşkın müşterimiz bizlerden araç satın aldı ve güncel verilerimize göre memnuniyet oranımız yüzde 97. Girdiğimiz yeni dönemle birlikte rota yeniden oluşturuluyor diyoruz ve artık yenilikçi finansman modellerimizle düşük gelirli her vatandaşımızı araç sahibi yapmayı planlıyoruz, aracı olmayan kimse kalmasın istiyoruz"dedi.

"İkinci elde pazar 8 milyonu aşar"

Sektörle ilgili önemli değerlendirmelerde de bulunan Karakaş, yılın ilk 6 ayında, ikinci el oto satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 20 artarak 3.9 milyona ulaştığını söyledi. İlk 6 ayda fiyatlarda ortalama yüzde 30'ün üstünde bir fiyat artışı olduğuna dikkat çeken Karakaş, aynı istikrarla satışların devam etmesi halinde ikinci el araç satışlarının yıl sonunda 8 milyonu geçeceğini ifade etti ve ekledi: "Sıfır kilometre pazarında da ertelenen talep ile birlikte aslında teoride 1 milyonluk bir pazar var, her marka araç tedariği problemini çözebilirse, bu rakama ulaşmak için bir engel yok. Buna karşın ikinci el pazarında ise birçok değişken var. Pandemi, kur artışı, sıfır kilometre araç pazarı, tüketici alışkanlıkları ve ihtiyaçları; ülkedeki genel belirsizlik durumu hakim olduğu sürece artık fiyatlardaki artışın nereye gideceğini öngörmek mümkün değil. Bu çok net" dedi.



otomerkezi.net Hakkında

İkinci el otomobil satışında 360 derece en iyi hizmeti sunmak üzere geliştirdiği ve binlerce müşterisinin memnuniyeti ile başarısını tescillediği OTOMERKEZİ sistemini, Kredilendirme, Sigorta, Ekspertiz, Mini Onarım ve Oto Yıkama servisleriyle zenginleştirmiştir. Zenginleştirdiği servisleri markalayarak, Sönkar Filo Kiralama, Enkar Sigorta, Pratik Ekspertiz, Pratik Mini Onarım, Pratik Oto Yıkama markalarını ortaya çıkarmıştır. Global franchising sistemleri ve yerel sektör dinamiklerinden sentez oluşturarak hayata geçirdiği OTOMERKEZİ Yetkili Satıcılık Organizasyonu ile markasını ve kaynaklarını paylaşarak yatırımcılarıyla birlikte bir “Ortak Artı Değer ” platformu meydana getirmiştir. Bugün, ulusal bir markaya dönüşen OTOMERKEZİ, yetkili satıcıları ile Türkiye’nin dört bir köşesinde ikinci el otomobil piyasasını kurumsallaştırmaya, geliştirmeye, müşterilerine güven, yatırımcılarına kazanç sağlamaya devam etmektedir.

