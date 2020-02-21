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Türkiye'nin yeni nesil istasyonları | ZES Elekrikli Araç Şarj İstasyonları

Türk özel sektörünün yıllardır sürdürdüğü AR-GE çalışmaları yeni nesil elektrikli otomobillerin enerji ihtiyacını karşılayacak.

21 Şubat 2020 Cuma 08:02
Türkiye'nin yeni nesil istasyonları | ZES Elekrikli Araç Şarj İstasyonları

Türkiye'nin yeni nesil istasyonları | ZES Elekrikli Araç Şarj İstasyonları


Zorlu Enerji, Türkiye'nin ilk elektrikli şarj istasyonlarını kuruyor.  ZES Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Türkiye Petrolleri'nin önde gelen petrol satış istasyonlarına kurmaya başladı.

Zorlu Enerji’nin yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek amacıyla yaptığı en büyük yatırımlardan biri olan Zorlu Energy Solutions (ZES), akaryakıt sektörünün güçlü oyuncularından Türkiye Petrolleri’yle yaptığı iş birliğiyle; ülkemizdeki elektrikli araçları yaygınlaştırma ve elektrikli araç sahiplerinin yolculuklarını kolaylaştırma hedefi doğrultusunda hızla ilerliyor.

İş birliği kapsamında İstanbul Bağdat Caddesi, Çorum merkez ve Ankara Etimesgut’taki Türkiye Petrolleri istasyonlarında elektrikli araçlara şarj imkânı sağlanırken, yakın zamanda bu sayının 10’a çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye’de hayata geçirdiği elektrikli araç şarj istasyonlarıyla, çevre dostu elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkıda bulunan Zorlu Energy Solutions (ZES), bu hedefi doğrultusunda Türkiye Petrolleri (TP) ile bir iş birliğine gitti. İş birliği kapsamında Türkiye Petrolleri istasyonlarına elektrikli araçlar için şarj soketleri yerleştiren ZES, şu an İstanbul Bağdat Caddesi, Çorum merkez ve Ankara Etimesgut olmak üzere 3 farklı lokasyonda hizmet veriyor. ZES ve Türkiye Petrolleri kısa sürede bu rakamı 10’a ulaştırmayı hedefliyor.

Zorlu Enerji Ticaret Direktörü İnanç Salman

İş birliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Zorlu Enerji Ticaret Direktörü İnanç Salman; ‘’2018 yılından itibaren yeni nesil teknoloji faaliyetlerimizi Zorlu Energy Solutions (ZES) markasıyla sürdürmeye başladık. ZES markamızla kurduğumuz elektrikli araç şarj istasyonlarımız ile Türkiye’deki elektrikli araç sahiplerine kesintisiz sürüş imkanı sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz kapsamında Türkiye Petrolleri ile bir iş birliği yaptık ve şu an 3 farklı Türkiye Petrolleri istasyonunda elektrikli araçlara şarj imkanı sunuyoruz’’ dedi. Şu an 38 farklı şehirde ZES’in elektrikli araç şarj istasyonu olduğunu belirten Salman, hali hazırda 160 lokasyonda bulunan 296 soket sayısını Türkiye Petrolleri istasyonlarında yeni açılacak soketlerle kısa sürede artırarak, elektrikli araçları tüm ülkede kullanılabilir hale getirmeyi ve elektrikli araç devinimini hızlandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Türkiye Petrolleri Satış Direktörü Şakir Memikoğlu

Türkiye Petrolleri Satış Direktörü Şakir Memikoğlu ise "Tüm dünyada hızla artan elektrikli araç üretim ve talebinin ülkemizde de hızlı bir artış göstereceğini öngörmüş, bu nedenle geçtiğimiz yıl istasyonlarımızda elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurmaya başlamıştık. Şu an için Türkiye genelinde 17 istasyonumuzda elektrikli araç şarj dolum noktası mevcut. Yerli otomobilin lansmanı ile birlikte elektrikli araç sahiplerinin yolculuklarını kolaylaştırma hedefi ile biz de yatırımlarımızı arttırıyor ve bu yıl daha fazla istasyonumuzda elektrikli araçlar için şarj noktası kurmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda tüm Türkiye’ye eşzamanlı ulaşabilmek adına, bu konuda mevcut iş ortağımızın yanında, Zorlu Enerji ile de bir anlaşmaya imza atarak daha fazla istasyonumuzda elektrikli araç sahiplerini ağırlamak ve onlara kesintisiz hizmet sunmak için kolları sıvadık" dedi.

ZES, enerjisiyle Türkiye’yi sarmaya devam ediyor

Hayata geçirdiği elektrikli araç şarj istasyonlarıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir gibi Türkiye’nin büyük şehirlerini birbirine bağlayan ZES, aynı zamanda sürücülerin Ege ve Akdeniz kıyılarına kesintisiz sürüş yapmasını sağlıyor. Bununla beraber halihazırda istasyonu bulunan şehirlere de alternatif rotalar için geliştirmeler yapan ZES, bu kapsamda lokasyon, istasyon ve soket sayısını da her geçen gün artırıyor. Bugün 160 lokasyonda, ve 296 soket sayısıyla hizmet veren ZES, uzun vadede tüm Türkiye’yi kapsamayı hedefliyor.

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