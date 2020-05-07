Türkiye yeni normale dönerken kış lastikleri ne olacak?

Dünyayı etkisi altına alan Pandemi sürecinde, ülkemizde yeni normale dönüş planlarının ortaya konduğu bu dönemde, trafikte araç sayısındaki artışla birlikte sürücülerin merak ettiği konular arasında yer alan “kış lastiklerinin değişimi gerekli mi” sorusu önem kazanıyor. Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli Ar-Ge lideri, Türkiye’nin lastiği PETLAS bu soruyu uzman görüşüyle yanıtlıyor ve kış lastiklerinin değişimi konusuna dikkat çekiyor. PETLAS bayilerinde randevulu hizmetle sosyal mesafeyi koruyarak yaz lastiğine geçiş yapılabiliyor. Kış lastiklerinin yaz şartlarında amacı dışında kullanımı, uzayan fren mesafesi nedeniyle sürüşü güvenliğine olumsuz etki etmenin yanı sıra, fazla aşınma, fazla yakıt harcaması gibi sakıncalara yol açıyor.

Kış aylarını geride bırakıp bahara girdiğimiz bugünlerde, COVID-19 Pandemisine karşı alınan önlemlerde de yeni bir dönem de başlıyor. Bu dönemde ülkemizde de yeni normale geçiş planları ortaya konuyor.

Gerek havaların ısınması gerek araç kullanımında yaşanmaya başlayan artış, gündemde çok fazla yer etmeyen, ancak sürüş güvenliği için önem taşıyan kış lastiklerinin değiştirilmesi konusunun ön plana çıkmasına neden oluyor. Yetkililerin evde kal çağrılarının ardından; yeni normale kademeli geçiş sürecini açıkladığı şu günlerde, otomobil sürücüleri de kış lastiklerinin değişiminin ertelenip ertelenemeyeceği konusunu sıklıkla dile getiriyor.

Ülkemizin yerli sermayeli sanayi gücü AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin lastiği, sürücülerin bu konudaki sorularını uzman görüşüyle yanıtlıyor.

Mevsimine uygun lastik kullanımının, sürüş güvenliği üzerinde doğrudan etkili olduğunu dile getiren AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, “Son yıllarda bilinçlendirme kampanyaları ve trafik kontrolleri sayesinde ülkemizde kış lastiği kullanımında belirli bir noktaya gelindi. Ancak, yaz aylarına girerken, sıcak havalarda kullanıma uygun olmayan kış lastiklerinin değişimi, yazın kış lastiği kullanılmaması da aynı şekilde kritik bir önem arz ediyor. Bu ihmal edilmemesi gereken bir konudur” dedi.

Yazın Kış Lastiklerini Kullanmak Riskli mi?

Kış lastiği resmi uygulamasının Nisan ayı başında sona erdiğini hatırlatan Erkal Özürün, “7 derece sıcaklığın altında kullanım için tasarlanan ve üretilen kış lastikleri, sıcak havalarda istenilen performansı sergilemekten uzak kalıyor. Havalar ısınınca kış lastiklerinin fren mesafesi artıyor, yol tutuş performansı azalıyor ve hatta aracınızın yakıt tüketimini bile artırıyor; çünkü kış lastiklerinin bileşiği 7 derecenin altındaki sıcaklıklar için tasarlanmıştır. Bunun fren mesafesi ve dolayısıyla güvenlik üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Ayrıca, kış lastikleri mevcut yol koşullarında daha hızlı aşınır ve sürüş konforunu azaltır” şeklinde konuştu.

Türkiye’de yasa gereği kış lastiği takma zorunluluğunun bulunduğu illerde, 01 Aralık- 01 Nisan tarihleri arasında ticari araçlarda M+S (çamur kar) ve/veya kar tanesi işareti taşıyan lastik takılmazsa yasa gereği cezai yaptırım söz konusu. Kış lastiği zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan itibarı ile sona eriyor ve uzmanlarca sürücülerin bu tarihte yaz lastiklerine geçmesi öneriliyor.

Sosyal Mesafeyi Koruyarak Yaz Lastiklerimi Nasıl Taktırabilirim?

Güvenli lastik değişimi için PETLAS Bayilerinde randevulu hizmet almanın mümkün olduğunu ifade eden Erkal Özürün sözlerine şöyle devam etti: “Koronavirüs önlemleri dahilinde, bayilerimizde sosyal mesafeyi koruyarak, sağlığınızı riske atmadan, kış lastiklerinizi yaz lastikleriyle değiştirebilirsiniz. Bunun için bayilerimizde yoğunluk yaşamamak için randevu alınmasını rica ediyoruz. Size verilen randevu saatinde araçlarınıza sizden başkası temas etmeden, koruyucu ekipmanlarla lastiklerinizin değişimi gerçekleştirilir. Buna ek olarak, bazı bayilerimizde kış lastiklerinin saklanması için müşterilerimize lastik oteli hizmeti de sağlanıyor. PETLAS olarak biz yine de herkese servislerimize lastik değişimi için geldiklerinde maske kullanmalarını, gerekli sosyal mesafeyi korumalarını ve mecbur kalmadıkça evlerinde kalmalarını öneriyoruz.”

İçerisinde yaşadığımız dönemi araç kullanımı açısından değerlendiren AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, “Araçlarımız sosyal mesafeyi koruyarak birtakım ihtiyaçlarımızın giderilmesinde büyük önem taşıyor. Toplu taşımanın daha az kullanımı, şirketlerde servis sayılarının artırılması gibi adımlar, özellikle hafta içi günlerde ve büyükşehirlerde şehir içi trafik üzerinde etkili oluyor. Bu dönemde mevsimine uygun lastik kullanımı yol ve can güvenliği açısından önem taşıyor” dedi.