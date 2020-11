TürkTraktör 1 milyonuncu traktör gövdesini üretti



24 Kasım 2020 – Türkiye’de çiftçilere sunduğu New Holland ve Case IH markalı traktörleriyle, pazardaki kesintisiz liderliğini 14. yılına taşıyan TürkTraktör, yerli üretimdeki gücü ile traktör gövdesi üretiminde 1 milyon adede ulaştı.

Pazarda, yüzde 90’ın üzerinde yerlilik oranı ile üretim yapan tek şirket olarak öne çıkan TürkTraktör, aynı zamanda sektörün 48 beygirden 140 beygire kadar çok farklı kapasitelerdeki traktörlere uygun gövde üretimini yapabilme esnekliğine sahip tek üreticisi olma özelliğini de taşıyor.

Üretim gücümüzle, hem yerli üretimi hem de ülke ekonomisini destekliyoruz

Türkiye’de 1973 yılından bu yana traktör gövdesi üretimi yaptıklarını belirten TürkTraktör Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nebi Doğan Özdöngül, 1 milyonuncu gövdenin üretilmesi kapsamında şu açıklamalarda bulundu: “Otomotiv sektörünün en köklü şirketi olarak, ülke tarımının gelişimi için çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Yerli üretimi en büyük önceliklerimiz arasında bulunduruyoruz. Sahip olduğumuz yüksek üretim kapasitemizle, ülke ekonomisine olan katkımızı sürdürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kendi motorumuzu kendimiz üretiyor, ihraç ediyoruz. Bugün 1 milyonuncusunu ürettiğimiz gövdeler ile de üretim gücümüzü ortaya koyuyor, hem müşterilerimize hem de ekonomiye verdiğimiz katkıdan dolayı gurur duyuyoruz. Tıpkı traktörlerimizle olduğu gibi, ihraç ettiğimiz gövdelerle de ülkemizin dış ticaret potansiyeline destek sağlıyoruz.

Yurt içindeki başarılarımızın yanı sıra küresel iş ortağımız CNH Industrial’ın da tüm dünyada adetsel anlamda en büyük gövde üretimi yapan tesisi olduğumuzu belirtmek isterim. 1 milyonuncu traktör gövdesi, başarılarımızı daha da ileriye taşımak için, çalışmalarımızda bizlere önemli bir motivasyon kaynağı oldu.”

TürkTraktör yaptığı yatırımlarla traktör, motor ve gövdeye ek olarak bu yılın başında yerli üretimine başladığı New Holland ve Case markalı kazıcı yükleyici iş makineleri ile de pazarın ihtiyacı olan ürünleri yerli üretim avantajları ile sunmaya devam ediyor.

TürkTraktör Hakkında

Türkiye otomotiv sanayinin halen faaliyette olan ilk üreticisi olarak 1954 yılında kurulan TürkTraktör, bugün Avrupa’nın en büyük traktör üreticileri arasında yer almaktadır. Türkiye'de kesintisiz 13 yıldır pazar lideri olan TürkTraktör, 130’un üzerinde ülkeye ihracat yapmaktadır. Koç Holding A.Ş. ile dünyanın en büyük traktör üreticilerinden CNH Industrial'in ortak olduğu şirketin hisselerinin yüzde 25’i BIST’de işlem görmektedir. TürkTraktör; New Holland, Case IH ve Steyr marka traktör üretimi ile zirai ekipman distribütörlüğü yapmanın yanı sıra; New Holland TD serisi ve Case IH JX seri traktörlerin dünyadaki tek tasarım ve ana üretim merkezi, Utility Light seri traktör ve transmisyonların dünyadaki tek üretim merkezi, TD serisi transmisyonlar için dünyadaki tek mühendislik ve üretim merkezi, S8000 seri motorların ana üretim merkezidir. Ankara ve Erenler’de bulunan TürkTraktör tesislerinde 2500’ü aşkın kişi çalışmaktadır. Traktör pazarının lideri TürkTraktör, 2013 yılından beri Türkiye distribütörlüğünü yaptığı CASE ve New Holland marka iş makinelerinin de Türkiye’de üretimine 2020 yılında başlamıştır. "Bugün ve gelecekte modern tarıma yön veren şirket olmak" ilkesiyle hareket eden TürkTraktör, ülkemizin tarım ekonomisinde verimliliğin en büyük destekçisi ve 65 yıldır kırsal nüfusumuzun refahını artıran gerçek bir dosttur.