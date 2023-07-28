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TürkTraktör 2023 Yarıyıl Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Türkiye otomotiv sektörünün ilk üretici kuruluşu ve tarım mekanizasyonundaki lider firması TürkTraktör, 2023 yılının ilk altı aylık dönemini kapsayan yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı.

28 Temmuz 2023 Cuma 13:10
TürkTraktör 2023 Yarıyıl Finansal Sonuçlarını Açıkladı

TürkTraktör 2023 Yarıyıl Finansal Sonuçlarını Açıkladı

 

 Üretimde geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 18, ihracatta yüzde 19 ve toplam satışta yüzde 25 artış gerçekleşti. Şirketin ilk 6 aylık performansı baz alındığında geçen seneye göre toplam ciro yüzde 129 artış gösterdi. TürkTraktör, yılın ilk yarısını 3.6 milyar TL kârla tamamladı.

 

Başarılarla başladıkları 2023 yılına yeni başarılar ekleyerek devam etmekten büyük gurur duyduklarını belirten TürkTraktör Şirket Lideri Aykut Özüner, “TürkTraktör olarak 70. yaşımıza emin adımlarla ilerlerken, faaliyet gösterdiğimiz tüm alanları geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çiftçilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bayilerimizin 3S plaza dönüşümlerini sürdürüyoruz. 2023 yılının ilk yarısı itibarıyla 3S plazalarımızın toplam sayısı 76’ya ulaştı. Çevreci ve teknolojik ürün yatırımlarımıza hız verdik. Ürünlerimizin en son emisyon seviyesi olan Faz 5 geçiş süreci de aralıksız devam ediyor. Şimdiye dek 27 adet yerli traktör modelimizi devreye aldık. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevreye ve topluma saygılı bir şirket olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. ‘Geleceğe Etki’ adını verdiğimiz sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında kısa, orta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerimizi Nisan ayında kamuoyuyla paylaşmıştık. Erenler fabrikamızda ilk yenilenebilir enerji yatırımımızı yılın ilk altı ayı içinde devreye aldık.  2026 yılı itibarıyla hedefimiz enerji ihtiyacımızın tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak. Tüm ekosistemimize yayılan etki alanımızda pozitif değer yaratmak üzere çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında belirlediğimiz hedeflerle aktif bir rol oynamayı sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. ‘Bugün yaptığımız her şeyin, Geleceğe Etkisi var’ diyerek çıktığımız bu yolda TürkTraktör ailesi olarak çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

 

17 Yıldır Kesintisiz Pazar Liderliği

TürkTraktör, 2023 yılının ilk altı ayında 26 bin 215 adet traktör üretimi gerçekleştirdi. Şirket yurt içi pazara 17 bin 287 adet traktör satışı yaparken, ihracatta ise 9 bin 851 adede ulaştı. Haziran ayı sonu TÜİK verilerine göre TürkTraktör, New Holland ve CASE IH markalarıyla 17 yıldır kesintisiz pazar liderliğini sürdürüyor.

Anahtar Kelimeler:
TürkTraktör
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