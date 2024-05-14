TürkTraktör Dünya Çiftçiler Gününü Çiftçilerle Kutladı

Türkiye'nin otomotiv sektöründeki ilk üretici kuruluşu ve tarım mekanizasyonundaki lider firması TürkTraktör, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle Sakarya Erenler Fabrikası'nda Türkiye'nin dört bir yanından gelen çiftçilerin katılımıyla gerçekleşen bir etkinlik düzenledi. TürkTraktör yönetimi ile bir araya gelen çiftçiler, Faz 5 teknolojisine sahip motorlarla donatılmış traktörlerin üretimine yakından tanıklık ettiler. Traktörleri inceleme fırsatı bulan çiftçiler, etkileşim ve deneyim alanlarında keyifli vakit geçirirken, Tarlam Cepte ve TürkTraktör Hassas Tarım Teknolojileri ile ilgili detaylı bilgiler alma fırsatı buldular.

Séjourné: Dünya Çiftçiler Günü Bu Yıl Bizim İçin Çok Özel

Dünya Çiftçiler Gününün bu yıl TürkTraktör açısından daha özel olduğunu belirten TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, "70'inci yaşımızı kutladığımız bu dönemde Dünya Çiftçiler Gününü Türkiye'nin dört bir yanından gelen çiftçilerle bir arada geçirmek bizler için oldukça kıymetliydi. Başarılarla ve rekorlarla geçen bu yetmiş yılda TürkTraktör olarak varlığımızın tek amacı ve hedefi, Türkiye’de tarım ile çiftçimizin modern ve ileri teknolojileri kullanarak dünyada hak ettiği gelişmişlik düzeyine ulaşabilmesi. Bu amaçla traktörden hassas tarım ekipmanlarına, dijital karar destek uygulamalarından çevre dostu motorlarımıza kadar tarımın geleceğine ışık tutan çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

TürkTraktör Yeni Başarılar Hedefliyor

Çiftçilerin büyük teveccühü ile Türkiye traktör pazarının 17 yıldır kesintisiz lideri olduklarını belirten Matthieu Séjourné, New Holland ve Case IH markalarımızı yüksek yerlilik oranıyla üretiyoruz. Çok kısa bir süre önce traktör üretimi için çok önemli bir eşik olan 1.111.111'inci traktörümüzü ve 600 bininci motorumuzu banttan indirdik. Önümüzdeki dönemde de üretimimize hız kesmeden devam edeceğimize ve yeni başarılara imza atacağımıza inancım tam." dedi.

TürkTraktör Tüm Ürünlerinde Faz 5 Motorlar Kullanıyor

Geleneksel motorlu ürünlerinin en gelişmiş üniteye sahip versiyonlarını da Dünya Çiftçiler Günü etkinliğinde misafirleriyle buluşturduklarını belirten TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, "2009 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sektörünün ilk Ar-Ge Merkezi olarak tescil edilen merkezimizin öncü çalışmaları neticesinde yerli üretim Faz 5 motorlarımıza en yeni ürünlerimizde yer vererek, çiftçilerimizin mazotun bir damlasından bile maksimum verim almasına olanak sağladığımız için çok mutluyuz." dedi.

Tarlam Cepte'nin Kullanıcı Sayısı 150 Bini Aştı

2019 yılında tarımda dijital dönüşüm için attıkları adımlardan biri olan Tarlam Cepte uygulamasının kendi kategorisinde en çok tercih edilen aplikasyon haline geldiğini belirten TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, "Tarlam Cepte ile interaktif ortamda da çiftçilerimize destek oluyoruz. Günden güne geliştirdiğimiz uygulamamız sayesinde çiftçilerin tarlalarındaki ürünlerinin takibine destek sağlarken, uydu ile bitki sağlığı görüntüleme, uydu ile sulama önerileri, tarla kontrol haritası, canlı yağış ve fırtına takibi, bitki yetiştiriciliği önerileri, ilaçlama ve traktör kullanımı, tarla karşılaştırma gibi birbirinden önemli bilgilere kolayca ulaşmalarını sağlıyoruz." dedi.

TürkTraktör Hassas Tarım Teknolojileri de Etkinlikte Sergilendi

Tarım sektöründeki en gelişmiş ürünleri ve teknolojileri Türkiye'deki müşterileriyle buluşturduklarını da sözlerine ekleyen Matthieu Séjourné, "TürkTraktör Hassas Tarım ürün gamında yer alan Otomatik Dümenleme Sistemleri, Akış ve Uygulama Kontrol Sistemlerine ek olarak, yerli olarak geliştirilen; araç bağlantı sistemi TTConnect ve akıllı yönlendirme sistemi TTGuide ürünleri hakkında misafirlerimize bilgiler verdik. Bu teknolojiler sayesinde tarımda verimliliği hedefliyor, çiftçilerimizin sermayesi olan traktörlerini ve ekim alanlarını en faydalı şekilde kullanmalarını sağlıyoruz." dedi.