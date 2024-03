TürkTraktör Elektrikli Traktörünü Konya’da Sergiliyor

TürkTraktör Elektrikli Traktörünü İlk Kez Konya’da Sergiliyor

Türkiye’nin otomotiv sektöründeki ilk üreticisi ve tarım mekanizasyonundaki lider firması TürkTraktör, 5-9 Mart tarihleri arasında düzenlenen Konya Tarım Fuarı’nda bir ilke imza atıyor. TürkTraktör, kuruluşunun 70. yılında geleceğin tarımı için geliştirdiği elektrikli traktör New Holland T3 Electric Power’ı çiftçilerin beğenisine sunuyor.

TürkTraktör Şirket Lideri Aykut Özüner, her zaman olduğu gibi bir kez daha en yeni modellerini ilk kez Konyalı çiftçilerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Fuarda sergiledikleri elektrikli traktörün ülke tarımı için yeni bir dönemi başlatacağına inandıklarını söyleyen Özüner, “Temelleri 1954’te atılan TürkTraktör olarak 2024 yılı bizim için ayrı bir önem taşıyor. 70. yaşımızı kutladığımız bu önemli yılda Türkiye’de bir ilke imza atmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 4 yıllık Ar-Ge sürecinin sonunda Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve yıl sonuna doğru ticarileşmesini planladığımız New Holland T3 Electric Power modelimizi Konya’da görücüye çıkarıyoruz. Geleceğe Hazırlar amacımız doğrultusunda verimli ve sürdürülebilir bir tarım için var gücümüzle çalışırken, tarım sektöründeki ezberleri bozan, çiftçi ve çevreyle dost elektrikli traktörümüzün bu yolda atılan en önemli adımlardan biri olacağına inanıyoruz” dedi.

Konya Tarım Fuarı’nda elektrikli traktörün yanı sıra 11 yeni traktör modelini de ayrıca tanıttıklarını belirten Özüner, “17 yıldır kesintisiz olarak liderliğimizi sürdürdüğümüz sektördeki iddiamızı ortaya koyan yeni traktörlerimizi ilk kez Konya’da çiftçilerimizin karşısına çıkarıyoruz. New Holland markamızda T7 Auto Command PLMI, T7.340 HD, T580B, T580S, TT60 Classic, T5 Dual Command, T5 Electro Command, Case IH markamızda ise Optum 340 CVX, JXE Multi, Yeni Farmall C AD2 ve Farmall A AD4 serisi traktörlerimizi sergiliyoruz. Zengin bir ürün gamına sahip olduğumuz ekipman tarafında da New Holland CX6.80 Sap Kıyıcılı Biçerdöver, New Holland FR650 Kendi Yürür Silaj Makinesi, New Holland ve Case IH Balya Makineleri ile Fantini Mısır Tablası da stantlarımızdaki yerini alıyor” dedi.

Tarlam Cepte’nin Kullanıcı Sayısı 150 Bini Aştı

TürkTraktör’ün çiftçilere dijital karar desteği sunmak amacıyla hayata geçirdiği mobil uygulaması Tarlam Cepte gelişmeye devam ediyor. Agrovisio’ya yapılan yatırım sonrası yenilenen Tarlam Cepte’ye birçok önemli özellik eklendi. Uygulamanın yeni özellikleri arasındaki ‘Uydu ile Azot Durumu’ sayesinde tarlaların azot haritası görülerek ek gübrelemeye ihtiyaç olup olmadığı belirlenebiliyor. ‘Uydu ile Sulama Önerileri’ özelliği sayesinde ise tarladaki ürünlerin su içeriğindeki değişiklikleri incelemek mümkün oluyor.

Kullanıcı sayısı 150 bini geçen Tarlam Cepte, Konya Tarım Fuarı’na özel olarak yeni üyeliklerde Opet ve Sunpet istasyonlarında toplamda 5.200 TL ve üzeri akaryakıt alışverişi gerçekleştirildiğinde, 250 TL yakıt puan hediye ediyor.

Tarlam Cepte kullanıcıları, uygulama kodlarını aktive ederek tarla konum ve bilgilerini iletmeleri halinde 600 TL tutarında LC Waikiki hediye puanı kazanma şansı yakalıyor.

TürkTraktör, Tarımsal Ekipmanları ile Fuarda

TürkTraktör, Tarımsal Ekipmanları ile Konya Tarım Fuarı’nda geniş, donanımlı ve yeni ürün yelpazesiyle yer alıyor. Toprak İşleme Makinesi, Römork, Teleskopik Yükleyici, Küçük ve Büyük balya makinesi, Silaj makinesi, Biçerdöver gibi çiftçilerin ihtiyaçlarına uygun, modern ve yüksek teknolojili tarım ekipmanları fuar boyunca TürkTraktör standında sergileniyor.

New Holland CX6.80 Sap Kıyıcılı Biçerdöver, New Holland FR650 Kendi Yürür Silaj Makinesi, New Holland ve Case IH Balya Makinelerinin yanı sıra yeni ürünler arasında yer alan New Holland ProBelt Silindirik Balya Makinesi ve TürkTraktör Sap ve Dal parçalama ekipmanları TürkTraktör standında sergileniyor.

Ek olarak müşterilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ürün gamına dahil edilmiş Fantini Mısır tablası da fuar boyunca çiftçilerin beğenisine sunuluyor.

Hassas Tarım Ürünlerinde Yerli Sistemler

TürkTraktör Hassas Tarım ürün gamında yer alan Otomatik Dümenleme Sistemi, Akış ve Uygulama Kontrol Sistemlerine ek olarak yerli olarak geliştirilen filo ve araç takip sistemi TTConnect ve akıllı yönlendirme sistemi TTGuide ürünleri de fuar boyunca tanıtılıyor.

TürkTraktör Guide; Yerli Akıllı Yönlendirme Sistemi

TürkTraktör; pazardaki tüm traktör modelleriyle uyumlu, kolay kullanım özellikleriyle ön plana çıkan, yerli akıllı yönlendirme sistemi TTGuide’ı Konya Tarım Fuarı’nda çiftçilerle buluşturuyor. Geniş dokunmatik ekranı, TürkTraktör’e özel ara yüzü ve sınırsız kapsama alanına sahip doğrulama sinyali ile TTGuide tarlaların yeni yıldızı oluyor. TTGuide, ekranda bulunan ışıklı yönlendirme talimatları sayesinde operatöre yardımcı olup, çalışmalar için belirlenen hatlarda kalınmasını sağlıyor.

TürkTraktör Connect; Yerli Araç Bağlantı Sistemi

TürkTraktör; yeni nesil emisyon seviyesine sahip traktörler ile uyumlu olarak çalışacak, tarım sektöründe ilk ve tek yerli araç bağlantı sistemi TTConnect’i çiftçilerin hizmetine sunuyor. Web veya mobil cihazlardan kolayca erişilebilecek TTConnect sayesinde, traktörlerin anlık ve geçmiş konum bilgisi, rota takibi, traktörden alınan teknik verilerin takibi, detaylı raporlar sayesinde geçmişe dönük çalışmaların planlaması yapılabiliyor.