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TürkTraktör Faz 5 Emisyonlu CASE iş makinelerini fuarda sergiliyor

 İş makineleri sektöründeki yatırımlarını her geçen gün artıran TürkTraktör, CASE markalı en yeni iş makineleriyle İstanbul’daki Hazır Beton Fuarı’nda yerini aldı.

08 Kasım 2023 Çarşamba 20:33
TürkTraktör Faz 5 Emisyonlu CASE iş makinelerini fuarda sergiliyor






TürkTraktör Faz 5 Emisyonlu En Yeni CASE İş Makinelerini Hazır Beton Fuarı’nda Sergiliyor

8-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenen fuarda, TürkTraktör’ün Faz 5 emisyon seviyesindeki ürünleri inşaat sektörünün beğenisine sunuluyor. CASE 821G Lastikli Yükleyici, CASE SV280B Nokta Dönüşlü Mini Yükleyici ve Fleetpro, TürkTraktör standında ziyaretçileri bekliyor.

 

TürkTraktör İş Makineleri İş Lideri Boğaç Ertekin, inşaat sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren Hazır Beton Fuarı’nda 180 yılı aşan köklü tarihe sahip CASE marka iş makineleriyle yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Ertekin, “TürkTraktör olarak 10 yıl önce başladığımız iş makineleri alanındaki faaliyetlerimize, ‘Şehirleri Dönüştürür, Geleceğe Hazırlar’ amacımıza paralel olarak ürün ve hizmetlerimizi artırarak devam ediyoruz. Türkiye Hazır Beton Birliği’nin düzenlemiş olduğu Hazır Beton Fuarı’nda Faz 5 emisyon seviyesindeki 821G Lastikli Yükleyicimiz, SV280B Nokta Dönüşlü Mini Yükleyicimiz ve sektörümüz için çok önemli olan satış sonrası hizmetlerimizden FleetPro marka yedek parça ürünlerimizi sergiliyoruz. TürkTraktör İş Makineleri ekiplerimiz, bayi ve yetkili servislerimiz ile müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olmayı hedefliyoruz. Bu odağımız, ortaya koyduğumuz başarının en önemli göstergesini oluşturuyor. Özellikle hazır beton tesislerinde kullanım için oldukça elverişli olan fuarda sergilediğimiz ürünlerimizi incelemek üzere tüm katılımcıları standımızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.” dedi.

CASE Lastikli Yükleyici Ürün Grubunda Kampanya

TürkTraktör, Hazır Beton Fuarı’na özel olarak kampanyalar sunuyor. Fuar alanındaki TürkTraktör standını ziyaret edenler CASE G Serisi Lastikli Yükleyici grubu özelindeki kampanya detaylarına ilişkin bilgi alabiliyor.

 

CASE Standında Sergilenen İş Makineleri Hakkında;

 

CASE 821G Lastikli Yükleyici

CASE 821G model Lastikli Yükleyiciler, güçlü performansı ve kullanıcı dostu özellikleriyle inşaat ve madencilik sektörlerinde öne çıkıyor. Yüksek performansı yakıt verimliliğiyle birlikte sağlayan CASE 821G Lastikli Yükleyiciler, Faz 5 emisyon seviyesindeki FPT motorlarıyla pazara sunuluyor.

Gelişmiş hidrolik sistemleri, seri çevrim süreleriyle operatörlere hassas kontrol imkanı tanıyan CASE 821G, sağlam ve dayanıklı tasarımıyla zorlu çalışma koşullarında uzun ömürlü ve güvenilir bir performans vadediyor. Konfor ve güvenliği ön planda tutan yeni nesil operatör kabini, gürültü ve titreşimi azaltarak uzun çalışma saatlerinde operatörün yorgunluğunu en aza indirirken, yüksek performanslı klima sistemi ise ideal bir çalışma ortamı sağlıyor.

Yeni dokunmatik ekran sayesinde operatör tüm makine işlevlerine hızlı bir şekilde erişebiliyor. Operatör, makineye entegre olarak sunulan kantar sistemiyle kova üzerine alınan malzemenin miktarını takip edebiliyor. Farklı malzemelerin karıştırılması gereken uygulamalarda kantar sistemi zamandan tasarrufla öne çıkıyor. 

 

CASE SV280B Nokta Dönüşlü Mini Yükleyici

Faz 5 emisyon seviyesindeki en güncel motora sahip CASE SV280B Nokta Dönüşlü Mini Yükleyiciler, kompakt yapısı ve yüksek manevra kabiliyeti ile üstün performans, ergonomi ve verimliliği bir arada sunuyor.

Yenilikçi tasarımı, artırılmış teknolojik özellikleri sayesinde dar alanlarda, zorlu koşullarda optimum dönme yeteneği sağlayarak kullanıcıların en zorlu iş sahalarında etkili ve hassas manevra yapmalarına imkan tanıyor. CASE SV280B, yüksek taşıma kapasitesi, seri çevrim süreleri sayesinde iş verimliliğini de artırıyor.

CASE SV280B kolay erişilebilir bakım noktaları, hızlı servis erişimi ile iş sahiplerine düşük işletme maliyetleriyle kesintisiz çalışma avantajı sağlıyor. Farklı ataşmanlar ve sektöre özgü ekipmanlar ile her türlü iş tipi için uygun olan CASE SV280B, kullanıcı dostu kabini, ergonomik tasarımı ve geniş görüş açısı ile konforlu ve güvenli bir çalışma ortamı yaratıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hazır Beton FuarıTürkTraktörCASE
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