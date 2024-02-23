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TürkTraktör Kesintisiz Pazar Liderliğini 17. Yıla Taşıdı

TürkTraktör, 51 bin 423 traktörü banttan indirdi. Pazardaki liderliğini aralıksız 17. yıla taşıyan TürkTraktör, Türkiye’deki traktör üretiminin yüzde 56’sını, ihracatının ise yüzde 79’unu karşıladı.

23 Şubat 2024 Cuma 11:26
TürkTraktör Kesintisiz Pazar Liderliğini 17. Yıla Taşıdı






TürkTraktör Kesintisiz Pazar Liderliğini 17. Yıla Taşıdı

 

Türkiye otomotiv sektörünün ilk üretici kuruluşu ve tarım mekanizasyonundaki lider firması TürkTraktör, 2023 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Üretimde geçtiğimiz yıla oranla yüzde 15’lik artışla rekor kıran TürkTraktör, 51 bin 423 traktörü banttan indirdi. Pazardaki liderliğini aralıksız 17. yıla taşıyan TürkTraktör, Türkiye’deki traktör üretiminin yüzde 56’sını, ihracatının ise yüzde 79’unu karşıladı. 

 

TürkTraktör, 2023 yılında yurt içi pazara 35 bin 849 adet traktör satışı yaparken ihracatta ise 16 bin 16 adede ulaştı. Türkiye traktör pazarında iki markası ile toplam yüzde 44,4 payı olan TürkTraktör, liderliğini sürdürüyor. New Holland markası ile pazar lideri olan TürkTraktör, premium markası Case IH ise pazarda ikinci sırada yer alıyor.

TürkTraktör’ün TMS 29 hükümlerine göre enflasyon muhasebesi uygulanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı sonu finansal verilerine göre net kârı yüzde 117 artışla 9,3 milyar TL, toplam cirosu ise yüzde 41 artışla 58,4 milyar TL seviyesine yükseldi. Şirketin faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırasıyla yüzde 20,6 ve yüzde 22,6 olarak gerçekleşti.

 

Zorlu başlayan 2023 yılını üretimde rekor kırarak tamamlamaktan gurur duyduklarını belirten TürkTraktör Şirket Lideri Aykut Özüner, “Türkiye traktör pazarındaki liderliğimizi 17 yıldır aralıksız sürdürüyoruz. Üretim ve ihracat adetlerimizle de istikrarımızı perçinliyoruz. 70. yaşımızı kutladığımız 2024 yılında da köklü geçmişimizden miras aldığımız tecrübemizin yanı sıra ilk günkü heyecan ve azimle yolumuzda kararlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Tarımı ve şehirleri geleceğe hazırlarken, çevre dostu traktörler, ekipmanlar ve iş makinelerinin yanında, üretim süreçlerimizde de sürdürülebilirlik kriterlerini ön planda tutarak yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Rekorlarla geride bıraktığımız 2023 yılındaki başarılarda büyük pay sahibi olan TürkTraktör çalışanlarına, ülkemizin her köşesinde bizleri başarı ile temsil eden bayi ve servislerimize ve traktörlerimizi tercih eden çiftçilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyorum.” dedi.  

 

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