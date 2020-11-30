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TürkTraktör'ün iş makineleri arkeolojik kazı sahalarında

TürkTraktör, Anadolu’nun kültürel zenginliklerinin yaşatılması adına gerçekleştirilen arkeolojik kazılara iş makineleriyle destek veriyor.

30 Kasım 2020 Pazartesi 11:09
TürkTraktör'ün iş makineleri arkeolojik kazı sahalarında

TürkTraktör'ün iş makineleri arkeolojik kazı sahalarında

Arkeolojik sahalarda hassasiyetle yürütülen kazılara uygun New Holland ve Case marka iş makineleri, çalışmaları kolaylaştıran araçlar olarak dikkat çekiyor.

Eğitimden kültür ve sanata kadar farklı birçok alanda gelişimi destekleyen TürkTraktör, Anadolu’nun derin, kültürel mirasının keşfedilerek günümüze taşınması amacıyla gerçekleştirilen arkeolojik kazılar için sahaya iş makinelerini gönderiyor.

Tarihi eserlerin herhangi bir şekilde zarar görmemesi için büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütülen kazı çalışmalarında New Holland ve Case markalı nokta dönüşlü mini yükleyiciler, toprağın alandan kaldırılıp uzaklaştırmasında çalışmaları en çok kolaylaştıran iş makineleri olarak dikkat çekiyor.

Büyük gövdeli makinelerle yürütülen hassas saha çalışmaları tarihi aydınlatıyor

Arkeoloji kazılarında en yoğun ve öncelikli kritik çalışmanın kazma işlemi olduğunu ifade eden TürkTraktör İş Makineleri İş Birimi Grup Müdürü Boğaç Ertekin, bu alanda uzmanların en büyük destekçisinin ise iş makineleri olduğunu belirtiyor: “Hacimli ve ağır gövdelerinden dolayı iş makineleri, büyük titizlikle yürütülen kazı sahaları için uygun araçlar değilmiş gibi düşünülse de, aslında bu makineler kazı alanlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Burada önemli olan doğru makinenin, doğru saha ve çalışmaya konumlandırılmasıdır. Örneğin bu tip sahalarda, kazma işlemleri büyük bir hassasiyet gerektirdiği için lastikli makineler tercih sebebidir. Paletli ekskavatörler yüzey basıncını dağıttığı için zeminin uygun olduğu yerlerde mini ekskavatörler de tercih edilebilir. Kazma işlemlerinde ise kazıcı yükleyiciler veya küçük tonajlı ekskavatörler kullanılırken, kazılan toprakları kaldırma işleri için de yükleyicilerden destek alınabilir.

TürkTraktör olarak arkeoloji kazılara iş makineleriyle destek vermekten dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını da sözlerine ekleyen Boğaç Ertekin sözlerini şöyle tamamladı: “Birçok medeniyetin beşiği olan Anadolu topraklarında tarihe ve kültürel mirasa ışık tutan arkeolojik kazı çalışmalarının bir parçası olmaktan dolayı gururluyuz. Bu çalışmaları gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Tarihi eserlerin hiçbir zarara uğramadan gün yüzüne çıkarılması önümüzdeki dönemde de önceliğimizde olan konular arasında.”

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