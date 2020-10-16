Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

TürkTraktör, yerli üretim motorlarıyla Türkiye pazarındaki faz geçişine hazır

TürkTraktör uzun yıllardır ihracatını yaptığı, Türkiye’de ise Nisan 2021’de Faz IIIB ve Ekim 2021’de Faz IV emisyon standartlarına geçişi olacak motorlar için hazırlıklarına son hız devam ediyor.

16 Ekim 2020 Cuma 09:15
TürkTraktör, yerli üretim motorlarıyla Türkiye pazarındaki faz geçişine hazır

TürkTraktör, yerli üretim motorlarıyla Türkiye pazarındaki faz geçişine hazır

Yerli üretim Faz V emisyon standartlarındaki motorlara sahip traktörlerini Ağustos 2020’de Avrupa’ya ihraç etmeye başlayan TürkTraktör, 2021’de kademeli olarak Türkiye’de yürürlüğe girecek olan Faz IIIB ve Faz IV emisyon standartlarına geçiş için de hazırlıklarına son hız devam ediyor.

Faz IIIB motorların geçişine hazır olan TürkTraktör, yürüttüğü 5 adet Faz IIIB projesinin tamamını tamamladı. Toplam 3 adet Faz IV projesinin ise çalışmaları sürüyor. Projelerin onayları 2021’de düzenleme yürürlüğe girmeden önce tamamlanacak.

Çevre, enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele odağıyla sürekli iyileştirmelerine devam eden TürkTraktör, bugüne kadar yerli üretim 500 bini aşkın motor üretti.

TürkTraktör Faz IIIB ve Faz IV motorlarıyla tarımda verimlilik artışına ve çevrenin korunmasına destek vermeye devam ediyor

Faz IIIB ve Faz IV emisyon seviyesine sahip ürünlerin Avrupa ve Kuzey Amerika’da 2014 yılından bu yana kullanıldığını söyleyen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner,Türkiye’de bu emisyon standartlarındaki ürünlere geçişle yaşanacak değişimleri ise şöyle değerlendirdi: “Bir traktörün tüm fonksiyonlarını sağlıklı şekilde yerine getirmesi için motorunun performansı ve verimliliği çok önemlidir. Motorun gerekli gücü üretirken kullandığı teknoloji seviyesi, yakıt tüketimi, sağladığı tork ve zor koşullara verdiği tepki çiftçilerimizin en çok önem verdiği konular.”

Aykut Özüner, yeni faz standartlarına uyum sağlayan motorlarda daha teknolojik bir elektronik yakıt kontrol sistemi kullanımı gerekliliğinin olduğunu ifade ederek ‘’Common Rail’’ teknolojisi olarak da bilinen bu sistemle traktörlerin daha verimli çalışması sağlanırken; üretilen daha fazla tork ve güçle de çiftçilerin memnuniyeti artıyor. Ancak tüm bunlardan daha önemli olan nokta, bu emisyon seviyesine sahip motorlar çevre sağlığı ile çevrenin korunmasına büyük bir katkı sağlıyor.” diye açıkladı.

Motor üretiminde ve pazara sunulan traktörde faz geçişleri tamamlanacak

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, Türkiye’de Faz IIIB ve Faz IV emisyon standartlarına geçişle birlikte tesislerinde yapılacak üretim değişimi konusunda da bilgi vererek açıklamalarını şöyle tamamladı: “Sahip olduğumuz son teknoloji motor üretim tesisimizdeki Faz IIIA motor üretimimizin çok büyük bir bölümünü, Faz IIIB ve Faz IV motor üretimimize kaydıracağız. Buna ek olarak; motorlarımızın Türkiye pazarındaki faz geçişlerine uygun şekilde kademeli olarak tüm ürünlerimizin faz geçişlerini de sağlayacağız. Aynı zamanda, Türkiye traktör parkının neredeyse yarısını oluşturan 25 yaş ve üstü araçların daha çevreci traktörler ile değişimine öncülük etmiş olacağız.”

- *-

2020 yılı Ocak – Ağustos döneminde TürkTraktör, yüzde 47 pazar payına ulaştı
2020 yılı Ocak – Ağustos döneminde TürkTraktör, yüzde 47 pazar payına ulaştı
TürkTraktör'den çiftçilere güvenli sürüş eğitimi
TürkTraktör'den çiftçilere güvenli sürüş eğitimi
TürkTraktör'ün Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Ergun Özdamar oldu
TürkTraktör'ün Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Ergun Özdamar oldu
TürkTraktör 2017’de 50 bin traktör sattı
TürkTraktör 2017’de 50 bin traktör sattı
"Türk ekonomisi çok dirençli"
İhraç edilen traktörlerin yüzde 87'si TürkTraktör'den
İhraç edilen traktörlerin yüzde 87'si TürkTraktör'den
TürkTraktör, 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’ndeydi
TürkTraktör, 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’ndeydi
TürkTraktör Erenler Fabrikası'na
TürkTraktör Erenler Fabrikası'na "Bronz Fabrika" ünvanı
Anahtar Kelimeler:
TürkTraktörYerli Motor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geleceğin SUV’si Yeni Ford Kuga’ya Euro NCAP’ten 5 yıldız
Geleceğin SUV’si Yeni Ford Kuga’ya Euro NCAP’ten 5 yıldız
KIA, kadın müşterilerine ‘Pembe Top’ hediye ediyor
KIA, kadın müşterilerine ‘Pembe Top’ hediye ediyor
2020 yılı Ocak – Ağustos döneminde TürkTraktör, yüzde 47 pazar payına ulaştı
2020 yılı Ocak – Ağustos döneminde TürkTraktör, yüzde 47 pazar payına ulaştı
Dolandırıcıların kilometre oyununu ekspertizde bozuluyor
Dolandırıcıların kilometre oyununu ekspertizde bozuluyor
Renault sektöre Arkana ile iddialı geliyor
Renault sektöre Arkana ile iddialı geliyor
İBB'den taksiciye, turizmciye, servisciye müjde
İBB'den taksiciye, turizmciye, servisciye müjde
Salih Yolaç, Aston Martin ile Le Mans'da kazanan ilk Türk pilot
Salih Yolaç, Aston Martin ile Le Mans'da kazanan ilk Türk pilot
Yüksek ÖTV'ye modifiye ile meydan okuyan usta | Sertaç Kemiksiz
Yüksek ÖTV'ye modifiye ile meydan okuyan usta | Sertaç Kemiksiz
Türkiye'nin En Büyük İkinci El Oto Tesisi Açıldı!
Türkiye'nin En Büyük İkinci El Oto Tesisi Açıldı!
Otokoç Otomotiv'e Türkiye'nin en iyi iş yeri ödülü
Otokoç Otomotiv'e Türkiye'nin en iyi iş yeri ödülü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim