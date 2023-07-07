TürkTraktör’den 1000. Yerli Kazıcı Yükleyici Üretimi

TürkTraktör, 2020 yılının başında lansmanını yaptığı yerli kazıcı yükleyicilerde 1000. iş makinesi üretimini gerçekleştirdi. TürkTraktör’ün Ankara fabrikasında gerçekleşen törende TürkTraktör Şirket Lideri Aykut Özüner, İş Makineleri İş Lideri Boğaç Ertekin ve TürkTraktör’ün üst düzey yöneticileri, bu başarıyı tüm çalışanlarla birlikte kutladı.

TürkTraktör’ün bininci yerli üretim kazıcı yükleyiciyi banttan indirdiği törende konuşan, 70. yılına gün sayan TürkTraktör’ün ilk günkü heyecanla Türkiye için değer yaratmaya devam ettiğini belirtti., “Bu doğrultuda kıymet verdiğimiz konuların başında yerli üretim geliyor. ‘Şehirleri Dönüştürür, Geleceğe Hazırlar’ amacımız ışığında iş makineleri alanında da 2020 yılından bu yana yerli üretim gerçekleştiriyoruz. Üç yıl gibi kısa bir süre içerisinde iş makineleri üretiminde geldiğimiz nokta, ortaya koyduğumuz emeğin en somut göstergesi. Hepimiz için önemli bir kilometre taşı olan 1000. iş makinesi vesilesiyle, büyük bir özveri sergileyen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

CASE ve New Holland markalarının çatısı altında yalın üretim prensibiyle üretilen yerli kazıcı yükleyicileri, Türkiye genelindeki yaygın bayi ağı ve etkin satış sonrası hizmetleriyle müşterilerin beğenisine sunduklarını belirten TürkTraktör İş Makineleri İş Lideri Boğaç Ertekin, “Yerli kazıcı yükleyicilerimizin 1000. üretimini gerçekleştirmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. 2013 yılında iş makineleri sektöründeki faaliyetlerine başlayan TürkTraktör, 2020 yılı başında ilk kazıcı yükleyicilerini banttan indirerek yerli üretimine başladı. Kısa sürede gerçekleştirdiğimiz ilerleme ve yatırımlarımız bu sektöre olan inancımızın göstergesidir. Faz 5 geçişi ile motorundan tasarımına kadar köklü bir değişiklik geçiren ve farklı ihtiyaçlara yönelik beklentileri karşılayan 5 farklı yerli kazıcı yükleyici modelimizle pazarda yer alıyoruz. Çevik çalışma prensibiyle en etkili ve hızlı biçimde değer yaratarak müşterilerimizi işimizin merkezinde tutmaya devam ediyoruz.” dedi.

CASE ve New Holland Kazıcı Yükleyiciler Hakkında;

CASE ve New Holland yerli üretim kazıcı yükleyiciler, en güncel emisyon seviyesi olan Faz 5 geçişi ile motorun yanı sıra kabin tasarımındaki değişimle de dikkat çekiyor. CASE marka SV Serisi kazıcı yükleyiciler, Active, Performans ve Comfort olarak üç farklı donanım paketi ile pazara sunuluyor. Yeni D serisi New Holland kazıcı yükleyiciler ise B-Type ve E-Type donanım seçenekleri ve yeni özellikleri bünyesinde barındırıyor. Bu çeşitlilik, müşterilerin farklı ihtiyaçlarını karşılamaya imkân tanıyor.