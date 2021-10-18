Uniroyal’den yağmurdan koruyan kampanya!

Köpekbalığı derisi teknolojisi (Shark Skin Teknoloji) sayesinde tüm hava koşullarında maksimum güvenlik sunan Uniroyal, yeni kampanyasıyla da hem lastikleri hem de sürücüleri yağmurlu havalardan koruyor. Kampanya kapsamında 4 adet Uniroyal marka binek, 4x4, SUV ve van lastik alımlarında 1 adet Uniroyal şemsiye hediye ediliyor.

Yağmurlu havalarda ve ıslak yol koşullarında üstün performansı ve tasarımı ile öne çıkan Uniroyal lastikleri, Continental Türkiye güvencesiyle yeniden Türkiye’de sürücülerle buluşuyor. Yağmur lastiklerinin yaratıcısı Uniroyal, geliştirdiği köpekbalığı derisi teknolojisi (Shark Skin Teknolojisi) sayesinde lastiklerin çapraz kanallarından suyun hızla tahliye edilmesini sağlıyor. Bu sayede suda kızaklama güvenliği, düşük yuvarlanma direnci ve iyileştirilmiş yol tutuşu ile hem güvenlik hem de sürüş konforu sunuyor.

Sonbaharla birlikte yağmurların başlamasına paralel olarak yeni bir kampanyaya imza atan Uniroyal, 4 adet Uniroyal binek, 4x4, SUV ve van lastik alımlarında sürücülere Uniroyal şemsiye hediye ediyor. Kampanya 30 Kasım’a kadar Uniroyal marka yaz, dört mevsim ve kış lastiklerinde geçerli olacak.

Run-flat teknolojisi ile yolda bırakmayan lastikler

Bagajda yedek lastik ve kriko taşınmasını gerektirmeyen kendinden destekli (run-flat) Unirolay lastkleri, standart lastiklerin aksine, kendinden destekli ve güçlendirilmiş lastik yanağına sahip. Bu özelliği ile lastik delindiğinde ya da patladığında dâhi sürücüler saatte en fazla 80 km hızla 80 km yol gidebiliyor. Uniroyal lastik modelleri, 13-21 inç jant çapından 145- 295 mm genişliğe kadar uzanıyor.

Continental Hakkında

Continental yolcu ve ürünlerin sürdürülebilir ve birbiriyle bağlantılı hareketliliğini sağlayan ileri teknolojiler ve hizmetler geliştirmektedir. 1871 yılında kurulan teknoloji şirketi; araçlar, makineler, trafik ve ulaşım için güvenli, verimli, akıllı ve uygun maliyetli çözümler sunmaktadır. 2020 yılında 37,7 milyar euro satış rakamına ulaşan Continental, halen 58 ülkede ve pazarda yaklaşık 193.000kişiyi istihdam etmektedir. 2021 yılında şirket kuruluşunun 150. yılını kutlamaktadır.

Lastik İş Kolu, dünya çapında 24 üretim ve geliştirme merkezini bünyesinde barındırmaktadır. Continental, 56.000 üzerinde çalışanı ve 2020 yılında ulaştığı 10,2 milyar euro satış rakamı ile sektörün önde gelen lastik üreticilerinden biridir. Lastik üretiminde teknoloji liderleri arasında yer alan Continental, binek, ticari ve özel araçların yanı sıra çift tekerlekli araçlarda da geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Ar-Ge alanında süregelen yatırımlarıyla Continental güvenli, tasarruflu ve çevre dostu mobiliteye büyük katkı sağlamaktadır. Lastik Grubunun portföyü arasında lastik ticareti ve filo uygulamaları için hizmetler ile ticari araç lastikleri için dijital yönetim sistemleri de yer almaktadır.