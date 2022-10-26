Üniversiteli öğrencilere Rifis Makina'dan elektrikli araç üretimine desteği

Rifis Makine Genel Müdürü Ali İhsan Nacak, kulüp öğrencilerinin ürettiği elektrikli araca destek verme imkanı doğduğu için memnun olduğunu belirterek “Sizlerle gurur duyuyorum ve daha güzel projelere imza atmak için bu amatör ruhunuzdan vazgeçmeyin ‘’dedi.

Elektrikli araçlar üzerine projeler geliştiren Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Kulübü öğrencileri, 9 ayda Teknofest yarışmasına katılmak için ürettikleri yeni araca motor desteği veren Rifis Makine’nin bu desteğinin proje açısından çok değerli olduğunu belirterek “Rifis Makine bu süreçte bizlere yerli motor yapmamız için gerekli olan bütçe desteğinde bulundu. Aynı zamanda araç üzerindeki bazı parçaların üretiminde CNC desteği verdi. Bizi motive eden bu desteklerle yola devam ediyoruz” dediler.

RİFİS GENEL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN NACAK: AMATÖR DUYGUNUZU HİÇ KAYBETMEYİN”

Rifis Makine Genel Müdürü Ali İhsan Nacak, kulüp öğrencilerinin ürettiği elektrikli aracı inceledi ve kurum olarak gençlere verdikleri destekten memnun olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Arkadaşlarla, 2017 yılında Avrasya fuarında tanıştık. Kırık bir uçakla sunum yapıyorlardı. Nedenini sordum, son anda kırıldığını söylediler. Ben de onlara beraber bir şeyler yapabileceğimizi, destek verebileceğimizi söyledim, sevindiler. Fuar sonrasında aradılar ve görüşme yaptık.

İlk olarak yaptıkları uçak konusunda destek olduk. O günden beri elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Uçakla başlayan desteğimiz daha sonra elektrikli araba ile devam etti. Elektrikli araba için motor desteği verdik. Zamanlarını böyle verimli, güzel işlere ayırdıkları için genç arkadaşlara teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Amatör duygunuzu hiç kaybetmeyin, daha güzel şeyler başarmak için kullanın.”

HEDEFİMİZ 2023 ULUSLARARASI EFFİCİENCY CHALLENGE ELEKTRİKLİ ARAÇ YARIŞMASINA GİRMEK…

Kocaeli Üniversitesi – Mekatronik Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Abdülmelik Demir “Elektrikli araçlar üzerine projeler geliştiriyoruz. Bu projeyi birçok arkadaşımızla birlikte çalışarak, ortalama 9 ayda bitirdik. Oluşturduğumuz elektrikli araçta motor sistemini ,üniversiteli öğrenciler olarak kendimiz ürettik. Amacımız başarımızı daha da artırarak devam etmek” derken Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Kulübü Takım Kaptanı Burak Karadeniz, bugüne kadar yaptıkları çalışmaları şöyle özetledi:

“2022 Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına katıldık. Yarışmanın ilk üç günü teknik kontroller, sonrasındaki iki gün de teknik kontrollerde başarılı olan takımlar pistte yarışıyor.

Arabamız teknik kontrolleri başarılı bir şekilde tamamladı ve yarışmaya girmeye hak kazandı. Yarışma günü takım arkadaşlarımda ve bende büyük bir mutluluk ve heyecan vardı .Bir yılın sonunda artık emeklerimizin karşılığını alma vaktimiz gelmişti. Pistte arabamızı gördüğümüzde bütün takım arkadaşlarımın yüzündeki o mutluluk ,kelimelerle anlatılmayacak kadar güzeldi.

Finale kalan (Teknik kontrollere girmeye hak kazanan) 54 takım vardı. Bu takımlardan 33 tanesi teknik kontrolleri başarılı tamamlayıp yarışmaya girmeye hak kazandı. Biz de elemeye katılanlar arasındaydık. Derece alamadık ama bu durum motivasyonumuzu bozmadı. 2023 Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışmasına tekrardan girmeyi hedefliyoruz.

Rifis Makine bu süreçte bizlere yerli motor yapmamızda bütçe desteğinde bulundu. Aynı zamanda araç üzerindeki bazı parçalarımızın üretiminde CNC desteği verdi. Motor bizler tarafından tasarlanıp üretildi. Motorumuz 1.4 kW, %96 verimli, Hub motor. Motorun en vurgulanacak özelliklerinden biri yüzde 96 verimlilikte olması.”

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK KULÜBÜ HAKKINDA…

Mekatronik kulübü, 2017 senesinde tasarımını ve üretimini yaptığı Elektrikli Araç TM-Bilge ile Tübitak Alternatif enerjili araçlar elektromobil kategorisinde Türkiye Tasarım 1.liği aldı.

2018 de tasarımını ve üretimini yapmış olduğu sabit kanatlı insansız hava aracı TM-Turna ile Teknofest Savaşan İHA Sabit kanat kategorisinde 193 takım arasından ilk 7 takıma girdi.

2019 ise yine kulübün tasarlayıp ürettiği sabit kanatlı TM-İstikbal‘i üretti. İstikbal otonom iniş, kalkış, uçuş ve kitlenme yapabiliyordu. 2020 yılında otonom ve yapay zeka sistemlerine sahip TM-TALAY adlı İnsansız Su Altı aracını üretti ve kulüp, Teknofest yarışmasına katıldı. Aynı zamanda İnsansız Hava Aracı, Elektrikli Araç Takımı, Roket Takımı ve Model Uydu Takımıyla birlikte prototip üretimler yaparak 2021 yılına hazırlandılar. Bu sene ise Elektrikli araç, İnsansız Hava aracı (Sabit kanat), Roket, Su altı ve Model Uydu takımlarının her biri yeni araçlarını üretip yarışmalara hazırlandı. Projelerde toplamda 400 öğrenci görev alıyor ve projelerde tamamen mühendislik çalışmaları ile yürütülüyor.

RİFİS MAKİNE HAKKINDA…

Rifis Makine 2007 yılında RİFİS MAKİNA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında eşit hisseli olarak Türk ve Alman ortak tarafından kurulmuş ve fason CNC talaşlı imalat işine başlamıştır.

Geçen yıla kadar İmes Sanayi Sitesi’nde 4 farklı lokasyonda hizmet veren Rifis Makine, 2019 yılında Kartal’daki fabrikasına taşınmıştır.

Yüzde 80 ihracata yönelik çalışan Rifis Makine, 2016 yılından itibaren gelen talepler üzerine yurtiçi satışlara da önem vermiş ve yurtiçi satış için yeni bir departman oluşturmuştur.

2017 yılında ISO 9001:2015 belgesini alan firmamız,2018 yılında ise yurtiçi Savunma ve Havacılık Sanayii’ne yaptığı işlerden dolayı AS9100 belgesi almıştır.

Firma, müşteri beklentilerine hızla cevap vermek adına 2017 yılında seri imalatın yanında prototip imalat bölümünü oluşturmuştur.

Yurt içi firmalardan, özellikle savunma sanayinden gelen talepler üzerine 2017 yılı başında bünyesine 1 adet CMM makinesi almış, ayrıca makine parkuruna yeni makinalar alarak makine sayısını 15’e çıkarmıştır.