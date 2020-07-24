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Uzun yolda Otoyol Hipnozuna dikkat!

Sürücülerin otoyol hipnozuna yakalanmadan güvenli bir sürüş deneyimi için özellikle uzun bir seyahate çıkmadan önce uykularını iyi almaları gerekiyor.

24 Temmuz 2020 Cuma 10:04
Uzun yolda Otoyol Hipnozuna dikkat!

Uzun yolda Otoyol Hipnozuna dikkat!

Continental, Kurban Bayramı tatilinde uzun yola çıkacak sürücüleri otoyol hipnozuna karşı önlem almaları için uyarıyor. Sürücülerin otoyol hipnozuna yakalanmadan güvenli bir sürüş deneyimi için özellikle uzun bir seyahate çıkmadan önce uykularını iyi almaları gerekiyor. Uzun yolculuklarda dinlenecek farklı müzikler de yine sürücülerin konsantrasyonunu artırmaya destek oluyor.

Kurban Bayramında uzun yola çıkacak sürücülerin gerekli araç bakımlarını yaptırmalarının yanı sıra yol şartlarına uygun bir şekilde hazırlanmaları hayati önem taşıyor. Uzmanlar tarafından sıklıkla dikkat çekilen ‘otoyol hipnozu’ en basit haliyle yolun monotonluğu sebebiyle beynin transa benzer bir duruma geçmesi olarak nitelendiriliyor. Bu noktada Continental, güvenli bir sürüş deneyimi için sürücüleri özellikle uzun bir seyahate çıkmadan önce uykularını iyi almaları konusunda uyarıyor.

Araç içinde dinlenilen müziği sıklıkla değiştirmek konsantrasyonu artırıyor

Özellikle uzun süren yolculuklarda aralıksız araç kullanıldığında görülen otoyol hipnozu esnasında sürücü, araç içerisindeki işlevlerini bilinçsiz bir şekilde yerine getirmeye devam edebiliyor. Bu bilinçsizlik halinde gerçekleşebilecek en ufak bir hata ise büyük bir kazaya sebebiyet verebiliyor. Bu nedenle seyahat esnasında dinlenilen müziğin sıklıkla değiştirmek sürücünün dikkatini arıttırırken camları açarak aracın içerisindeki havayı yenileyip temiz hava almanın zihni dinç tutacağını belirten Continental, bu süreçte dikkat edilmesi gereken önlemleri ise şu şekilde sıraladı;

  • Uzun bir seyahate çıkmadan önce uykunuzu iyi alın ve seyahat öncesinde ağır bir yemek yemeyin.
  • Eğer gözleriniz bir noktaya takılırsa ve göz kapaklarınız ağırlaşmaya başlarsa mutlaka aracı güvenli bir yerde durdurun ve temiz hava alın.
  • Yolculuk esnasında kısa da olsa mutlaka iki saatte bir mola verin.
  • Araçta ikinci bir sürücü olması durumunda şoför değişikliği yapın.
  • Sürüş rutininden çıkmak için su için, bir şeyler atıştırın.
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