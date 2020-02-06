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Vinci’den Chargery’ye bir yatırım daha

Vinci ve Helvetia, hızla büyüyen elektrikli araç paylaşım filolarına hizmet sektöründeki yatırımlarına devam kararı aldı.

06 Şubat 2020 Perşembe 11:55
Vinci’den Chargery’ye bir yatırım daha

Vinci’den Chargery’ye bir yatırım daha

İnci Holding’in stratejik yatırımcısı olduğu girişim sermayesi Vinci, İsviçre merkezli Helvetia AG’nin bir iştiraki olan Helvetia Girişim Sermayesi ile birlikte Berlin merkezli, mobilite alanında hizmet veren Alman startup Chargery GmbH’ye yatırıma devam ediyor.

Vinci Yatırım Komitesi Başkanı Şelale Zaim Gorton 

Vinci ve Helvetia, hızla büyüyen elektrikli araç paylaşım filolarına hizmet sektöründeki yatırımlarına devam kararı aldı. Daha önce Chargery’nin büyümesini desteklemek üzere tohum yatırımı yapan iki şirket, aradan sadece altı ay geçtikten sonra Berlin merkezli startup girişimine yedi haneli bir yatırım daha yaptı. Mobilite alanında hizmet veren Alman startup Chargery GmbH, elektrikli araba, scooter ve bisiklet filolarına hem temizlik ve bakım hizmetleri verebiliyor, hem de taşınabilir şarj istasyonları ile araçları bulundukları noktada şarj edebiliyor.

Helvetia Girişim Sermayesi Yönetici Ortağı Michael Wieser “Chargery çok kısa bir süre içerisinde çok ciddi bir büyüme yakaladı. Hem mevcut, hem de potansiyel müşterileri Chargery’nin özellikle hizmetlerini ve çevikliğini takdir ediyorlar. Kurucu ortaklar ise rekabetçi bir ekip kurabileceklerini ve bir sonraki büyüme adımı için hazır olduklarını kanıtladı” dedi.

Vinci Yatırım Komitesi Başkanı Şelale Zaim Gorton ise yatırım nedenlerini “Bu yatırımın sağlayacağı kaynakların Chargery ekibi ve teknolojik üstünlüğüyle birleşmesiyle güçlenecek momentumdan yararlanarak piyasa liderliğini hedefliyoruz” şeklinde özetledi.

Chargery CEO’su ve kurucu ortağı Christian Lang de “Yatırımcılarımız bize güvenmeye devam ettiği için çok mutluyuz. İşbirliğimizin ve yatırımların hızla devam etmesi, Chargery olarak büyüme sürecinde doğru yolda olduğumuz sinyallerini veriyor. Bu yatırım ile mikro-mobilite alanındaki hizmetlerimizi geliştirmeyi sürdürecek, Almanya’da ve Avrupa’nın önde gelen şehirlerinde büyümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Chargery büyümeye devam ediyor

İnovatif yazılım ve çeşitli bakım hizmetlerini bir araya getiren Chargery, paylaşımlı elektrikli araba, bisiklet ve scooter filolarının tüm saha operasyonlarını yürütüyor. Bu sayede araç filolarının kullanılabilirlik seviyeleri yükselirken, mobilite şirketlerinin verimliliği de ciddi şekilde artabiliyor. Tohum yatırımından beri Berlin’e ek olarak Münih ve Hamburg’a açılarak ciddi büyüme kaydeden şirket, yeni yatırım ile birlikte 2020 yılında coğrafi genişlemesini sürdürmeyi ve mikro-mobilite dikeyinde büyümeye devam etmeyi hedefliyor.

Vinci Hakkında:

Öncelikle Türkiye, Almanya ve İngiltere olmak üzere, mobilite, tedarik zinciri, enerji yönetimi/depolama ve endüstri 4.0 alanlarında erken aşama teknoloji şirketlerine yatırım yapmaktadır. İnci Holding’in stratejik yatırımcısı olduğu Vinci, yatırım yapmanın ötesinde, portföyündeki girişimler için kurumsal kaynakları, endüstriyel deneyimi ile gerçek bir stratejik ortak olarak portföyündeki şirketlere değer katmayı hedeflemektedir.


Chargery Hakkında:

Chargery, kentsel alanlardaki mobilitenin geleceği için hizmet sağlayıcısıdır. Birden fazla hizmet ve akıllı yazılımın birleşimi ile Chargery, paylaşılan elektrikli araba, scooter ve bisiklet filolarının daha verimli ve karlı bir şekilde çalıştırılmasını sağlar.


Helvetia Girişim Sermayesi Hakkında:

Helvetia girişim sermayesi fonu, sigorta teknolojilerinde yeni başlayan şirketlere ve geliştirdikleri iş modelleri ile Helvetia’nın sigorta işiyle bağlantılı ya da onu destekleyen şirketlere yatırım yapıyor. Avrupa’daki bütün startup’lara odaklanan Helvetia, öncelikli olarak İsviçre, Almanya, Fransa, Italya, Avusturya ve İsveç’e yatırım yapmaktadır. Fonun toplam hacmi 55 milyon CHF’dir.

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ChargeryHelvetiaVinci
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