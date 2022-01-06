Volkswagen California Model Ailesi Karavanist 2022 Fuarı’nda!

Volkswagen Ticari Araç’ın California Model Ailesi Karavanist 2022 Fuarı’nda!



Volkswagen Ticari Araç, karavan sever ve kullanıcıları ile kamp ve doğa tutkunlarının ziyaret ettiği, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli karavan üreticileri ve markalarının da yer aldığı Karavanist Fuarı’nda sergilediği üç modeliyle son dönemin popüler tatil alternatifi olan Karavan Turizmine de giriş yapmış oldu. Markanın kendi tasarımı ve üretimi olan Caddy California, California ve Grand California modelleri karavan dünyasına yepyeni soluk getiriyor.



İstanbul TÜYAP’ta, 08-16 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen Karavanist 2022 Fuarı’nda yer alan Volkswagen Ticari Araç standında ziyaretçiler bu 3 modeli yakından inceleme ve modeller hakkında bilgi alma fırsatı yakalayacaklar.

Caddy California

Karavan turizmi için Volkswagen Ticari Araç markasının sunduğu modellerden biri olan Caddy California, mini mutfak, kamp sandalyesi ve masası, katlanabilir yatak gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Arka çadır özelliğiyle, ekstra bir çadıra ihtiyaç duymadan geniş bir yaşam alanı sunan Caddy California, bagajında ayarlanabilir LED aydınlatmalar, saklama çantalarıyla karavan tatilcilerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor. 122PS gücünde TDI motoru, isteğe bağlı olarak alınabilen 4Motion dört tekerlekten çekiş seçeneğiyle, zorlu arazi koşullarında da iyi bir yol arkadaşı.

California

Volkswagen Ticari Araç’ın California model ailesine adını veren ilk model olma özelliğini taşıyan ve Transporter şasisi üzerine tasarlanan California, 30 yıldan uzun zamandır üretiliyor. 25 litrelik temiz su deposu, 42 litrelik kompresörlü soğutucu içeren tam fonksiyonel mutfak ve iki adet bakım gerektirmeyen ek aküsüyle karavan tatilcilerinin önemli taleplerine cevap veren modelde, dokunmatik ekranlı karavan kontrol ünitesiyle; iç hacim genişletmek için elektro hidrolik mekanizmalı tavanı yükseltilmek, raylı tentenin açılıp kapanmasını sağlamak mümkün. Bu modelde ayrıca, salon fonksiyonlu iki kişilik bank, katlanabilir kamp masası ve sandalyeleri, uzaktan kumandalı park ısıtıcısı, dönebilen ısıtmalı koltuklar yer alıyor ve 4Motion dört tekerlekten çekiş seçeneği de sunuluyor.

Grand California

Markanın karavan sınıfındaki üçüncü temsilcisi ise bu ürün gamının en genişi; Grand California. 6,80m uzunluğundaki Grand California’da ihtiyaç duyulan her şey ve bolca alan mevcut. Mutfak, 2 adet yatak, duş ve tuvaletiyle tam anlamıyla minik bir ev olan Grand California’da uydu ve TV alıcısı, açılır-kapanır tente, kamp masası ve sandalyeleri, 4 adet 230V elektrik priz, kablosuz şarj olanakları da sunuluyor. 2.0 TDI motoruyla 177 PS güç üreten ve 410Nm tork sağlayan Grand California, 4Motion dört tekerlekten çekiş seçeneğine de sahip.