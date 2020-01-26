Volkswagen fabrikalarında yeşil elektrik kullanımını artırıyor

Fabrikalarında kullandığı yeşil elektrik oranını büyük ölçüde artırarak yüzde 70'ten yüzde 90'a yükseltmeyi amaçlayan Volkswagen, ayrıca kendi elektrik enerjisinin üretimi için de doğal gaz kullanımına odaklandı ve Wolfsburg'daki enerji santrallerinin kömürden doğal gaza dönüşümü için çalışmalara başladı.

Volkswagen, 2050 yılına kadar karbon nötr üretime geçme hedefine doğru adım adım ilerliyor. Şirket, tesislerinde yenilenebilir kaynaklardan elde edilen ve dışarıdan tedarik ettiği elektrik enerjisi oranını artırmak amacıyla yıl içerisinde gerçekleştirmek üzere yeni hedefler belirledi.

Volkswagen, Çin hariç olmak üzere, dünya genelindeki mevcut 16 üretim tesisinde kullandığı ve dışarıdan temin ettiği elektrik enerjisindeki yenilenebilirlik oranını yüzde 70’den yüzde 90’a çıkarıyor.

Bu artışı 2020 yılı içinde gerçekleştirmeyi planlayan Volkswagen, ayrıca, kendi bünyesinde elektrik üreten tesislerini de sistematik olarak gazlı kullanıma çeviriyor. 2022 yılına kadar Wolfsburg’daki üretim operasyonu için elektrik tedariğinin yüksek verimli gaz kombinli çevrim santrallerine geçirilmesi yönünde çalışmalar yürüten Volkswagen, kojenerasyon modunda çalıştırılan bu santraller sayesinde elektrik ve ısı üretimi kaynaklı CO2 emisyonu oranını da bir yılda yüzde 60 veya yaklaşık 1,5 milyon ton azaltmayı hedefliyor.

Söz konusu hedeflenen rakam, yaklaşık 870 bin aracın ürettiği emisyona eşdeğer. Volkswagen bu elektrik santralleri ile Almanya'daki ulusal dağıtım şebekesi ve elektrik enerjisi sisteminin istikrarına uzun vadeli bir katkıda bulunuyor.