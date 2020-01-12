Volkswagen ID.3’e ECOBEST ödülü





Volkswagen, “Elektromobilite” stratejisi paralelinde pazara sunmayı planladığı tamamen elektrikli ID model ailesinin ilk modeli olan ID.3’le, yeni bir döneme liderlik yapacağının işaretlerini veriyor.

ID.3’ün üretimiyle dünyanın en büyük elektrikli araç atılımını gerçekleştiren ve 2025 yılı itibarıyla, yaklaşık 70 elektrikli modeli pazara sunmayı planlayan markaya AUTOBEST jürisinden de bir takdir geldi; ECOBEST 2019.

Temiz, etkileyici ve ulaşılabilir “e-mobilite”yi otomotivin geleceği olarak gören Volkswagen, aynı zamanda karbon nötr mobiliteye ulaşmanın en iyi ve en etkili yolu olarak tanımlıyor.

Volkswagen’in, 2025 yılında 1,5 milyon elektrikli araç üretim planıyla hedefi, e-mobiliteyi mevcut niş pozisyonundan çıkarıp toplumda merkezi bir konuma getirmek. ID.3, Volkswagen’in e-mobilite stratejisi paralelinde tasarladığı ve seri üretimine başladığı ilk model olarak teknolojinin sunduğu fırsatları da sonuna kadar kullanıyor. 2019 Eylül ayında Zwickau fabrikasında üretimine başlanan ID.3 modelinin 2020 yılı yaz aylarında Avrupa yollarında olması planlanıyor.

ID.3’ü ödüle layık gören AUTOBEST, 2001 yılından bu yana farklı kategorilerde gerçekleştirdiği seçimlerle otomotiv dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor. 31 Avrupa ülkesinin temsil edildiği organizasyonun 2019 seçimleriyle belirlediği ödüller, 13 Şubat’ta Almanya/Mainz’de gerçekleşecek törenle sahiplerine verilecek.