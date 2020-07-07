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Volkswagen ticari araç kazandıran servisten çok özel indirimler

07 Temmuz 2020 Salı 17:48
Volkswagen ticari araç kazandıran servisten çok özel indirimler

Volkswagen ticari araç kazandıran servisten çok özel indirimler

Volkswagen Ticari Araç, Kazandıran Servis Kampanyası’nın kapsamını, aşınma ve yürüyen aksam parçaları ile fren hidroliğini içeren ek kampanyalarla genişletti. Sınırlı süre devam edecek bu özel kampanyalarda yüzde 50’ye varan indirimler sunuluyor.

Volkswagen Ticari Araç, ticari aracını yetkili servise her getirişinde yedek parça ve işçilik ücretlerinde araç sahiplerine artan oranlarda indirimler sunduğu uygulaması Kazandıran Servis Kampanyası’na üç yeni fırsat daha ekledi.

Sınırlı bir süre devam edecek özel kampanyalarda; fren balatası, fren diski, baskı balata seti ve volandan oluşan aşınma parçalarında ve aks, porya, rot kolu, amortisör gibi yürüyen aksam parçalarında yüzde 40’a, fren hidroliğinde ise yüzde 50’ye varan oranlarda fiyat avantajı sunuluyor.

Özellikle sürüş güvenliğinde önem taşıyan aşınma parçaları, yürüyen aksam parçaları ile fren hidroliğini kapsayan bu üç farklı kampanyadan yararlanan araçlara, değişimi yapılan parçalarda 2 yıl orijinal parça garantisi sunuluyor. Böylelikle ticari araç sahipleri, araçlarını çok daha güvenli kullanırken; araçların ikinci el değerinin de korunması sağlanıyor.

Volkswagen Ticari Araç sahiplerine indirim oranlarını Yetkili Servislerden veya akıllı telefonlarından Volkswagen Ticari Araç uygulamasını indirerek öğrenmeleri tavsiye ediliyor.

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