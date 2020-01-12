Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Volkswagen Ticari Araç’tan aşınma parçalarında fırsatlar

Volkswagen Ticari Araç Yetkili Servislerinde geçerli kampanyada, parçalar Transporter, Amarok ve Caddy modelleri için, yüzde 20’den; Crafter modelinde ise yüzde 40’tan başlayan indirimlerle sunuluyor.

12 Ocak 2020 Pazar 11:27
Volkswagen Ticari Araç’tan aşınma parçalarında fırsatlar

Volkswagen Ticari Araç’tan aşınma parçalarında fırsatlar


Volkswagen Ticari Araç, yetkili servislerinde tüm Volkswagen Ticari Araç modellerini kapsayan yeni bir servis kampanyası başlattı. Nisan ayı sonuna kadar tüm Volkswagen Ticari Araç Yetkili Servislerinde geçerli olacak kampanyada, araçların aşınma parçalarında yüzde 50’ye varan indirim olanağı sunuluyor.


Volkswagen Ticari Araç, geçen yılın başlarında hayata geçirdiği Kazandıran Servis Kampanyasına ek olarak, şimdi de araçların aşınma parçalarında; fren balatası, fren diski, baskı balata seti ve volan parçalarında avantajlar sunuyor.

30 Nisan 2020 tarihine kadar sürecek olan ve tüm Volkswagen Ticari Araç Yetkili Servislerinde geçerli kampanyada, söz konusu parçalar Transporter, Amarok ve Caddy modelleri için, yüzde 20’den; Crafter modelinde ise yüzde 40’tan başlayan indirimlerle sunuluyor.

Volkswagen Ticari Araç sahiplerine indirim oranlarını Yetkili Servislerden veya akıllı telefonların Volkswagen Ticari Araç uygulamasını indirerek öğrenmeleri tavsiye ediliyor.

Volkswagen ID.R Nürburgring’de rekora imza attı
Volkswagen ID.R Nürburgring’de rekora imza attı
En güçlü Amarok satışa sunuldu
En güçlü Amarok satışa sunuldu
Bozcaada Avek Volkswagen desteğiyle caz ile buluştu
Bozcaada Avek Volkswagen desteğiyle caz ile buluştu
Türkiye'nin ilk 'Skoda Filo Servisi' AVEK'te açıldı
Türkiye'nin ilk 'Skoda Filo Servisi' AVEK'te açıldı
VW CEO’su Müller’in görevden alındığı iddiası
VW CEO’su Müller’in görevden alındığı iddiası
Volkswagen yetkili servisi AVEK, pazar günleri de açık
Volkswagen yetkili servisi AVEK, pazar günleri de açık
Otomobil tercihinde 10 yılın lideri “Renault“ oldu
Otomobil tercihinde 10 yılın lideri “Renault“ oldu
Anahtar Kelimeler:
VolkswagenVolkswagen Ticari Araç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzde 100 elektrikli | Yeni nesil nizmet aracı TRAGGER, ANFAŞ Fuarı’nda
Yüzde 100 elektrikli | Yeni nesil nizmet aracı TRAGGER, ANFAŞ Fuarı’nda
Renault’da Ocak ayında sıfır faiz ve cazip fiyatlar
Renault’da Ocak ayında sıfır faiz ve cazip fiyatlar
Dacia’dan sıfır faiz ve cazip fiyatlar
Dacia’dan sıfır faiz ve cazip fiyatlar
Rolls-Royce 2019'da rekor satış rakamına imza attı
Rolls-Royce 2019'da rekor satış rakamına imza attı
Lider Mitsubishi L200, tahtı bırakmıyor!
Lider Mitsubishi L200, tahtı bırakmıyor!
Michelin'den kış dönemi için lastik alternatifleri
Michelin'den kış dönemi için lastik alternatifleri
2019’da Binek Otomobil Liderliğini Renault elde etti
2019’da Binek Otomobil Liderliğini Renault elde etti
Fiat Türkiye Otomotiv Pazarının Lideri 
Fiat Türkiye Otomotiv Pazarının Lideri 
TSK'nın yeni zırhlı aracı PARS, PETLAS lastiklerle donatıldı
TSK'nın yeni zırhlı aracı PARS, PETLAS lastiklerle donatıldı
Seydişehir belediyesi 3 adet TOGG siparişi verdi
Seydişehir belediyesi 3 adet TOGG siparişi verdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim