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Volvo çip krizinden etkilendiğini açıkladı

 Volvo Cars, panndemi nedeniyle tüm dünyada yaşanan çip krizi nedeniyle ağustos ayında küresel otomobil satışlarında yıllık bazda yüzde 10,6 düşüş yaşandığını duyurdu.

13 Eylül 2021 Pazartesi 16:48
Volvo çip krizinden etkilendiğini açıkladı

Volvo çip krizinden etkilendiğini açıkladı

   Volvo Cars, panndemi nedeniyle tüm dünyada yaşanan çip krizi nedeniyle ağustos ayında küresel otomobil satışlarında yıllık bazda yüzde 10,6 düşüş yaşandığını duyurdu.Şirlket, geçtiğimiz ay 45 bin 786 adet satış yapıldığı bildirdi.Volvo, söz konusu düşüşüş çip krizine bağlarken, yüksek talebe rağmen yılın geri kalanında 2020'deki üretim seviyesine bile ulaşılamayacağını düşünüyor.

     Satışlarla ilgili Volvo'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Temmuz ayının ortasından bu yana Güney Doğu Asya'da, özellikle Malezya'da, koronavirüs sebebiyle tedarikçilerin kapanması, halihazırda kötü olan durumun daha da kötüye gitmesine neden oldu.Bu tedarik sorunları; Volvo Cars'ın İsveç, Çin, ABD ve Belçika'daki tesislerinde geçici olarak üretimin durmasına sebep oldu.Volvo Cars, durumu değerlendirmeye devam ediyor. Ancak 2020 yılının aynı dönemindeki üretim sayılarına ulaşmak tahmin edilenden daha zor olacak.Bunun gelir ve kâr seviyesini etkileyeceğini biliyoruz, ancak 2021 yılı Volvo için yine de pozitif geçecek gibi görünüyor."

Anahtar Kelimeler:
Volvo Cars
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