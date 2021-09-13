Volvo çip krizinden etkilendiğini açıkladı
Satışlarla ilgili Volvo'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Temmuz ayının ortasından bu yana Güney Doğu Asya'da, özellikle Malezya'da, koronavirüs sebebiyle tedarikçilerin kapanması, halihazırda kötü olan durumun daha da kötüye gitmesine neden oldu.Bu tedarik sorunları; Volvo Cars'ın İsveç, Çin, ABD ve Belçika'daki tesislerinde geçici olarak üretimin durmasına sebep oldu.Volvo Cars, durumu değerlendirmeye devam ediyor. Ancak 2020 yılının aynı dönemindeki üretim sayılarına ulaşmak tahmin edilenden daha zor olacak.Bunun gelir ve kâr seviyesini etkileyeceğini biliyoruz, ancak 2021 yılı Volvo için yine de pozitif geçecek gibi görünüyor."